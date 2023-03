„Най-странната рап битка в историята“, в която участие взе унгарският министър-председател Виктор Орбан възникна, благодарение на софтуера с изкуствен интелект (AI), ChatGPT, предаде „Euronews“.

Дис тракът (от англ. Diss track, песен, чиято основна цел е да омаловажи или обиди друг човек или група - бел. ред.) не е дело на политически ангажирана група, или на някое ренегатско хип-хоп формирование, а по-изненадващо на член на Европейския парламент от Германия - Даниел Фройнд, пояснява БГНЕС.

Самият Фройнд не е автор на текста, разбира се. Зеленият евродепутат се обърна към услугите на чатбота с AI, който доминира в медиите в момента, ChatGPT и го помоли да напише рап песен за корупцията в Унгария.

Получил е следния текст:

"Той е запълвал съдилищата, затрупвал пресата,

Уверявал се е, че критиците му остават мълчаливи.

Използвал е публични средства, за да пълни собствените си джобове.

Време е да го призовем, нека започнем този разговор.

От футболни клубове до луксозни замъци

Империята на Орбан е изградена върху мошеничества и измами.

Време е да почистим, време е да се борим.

Няма да отстъпим, докато Орбан не изчезне от полезрението ни."

I asked #ChatGPT to write a rap song about corruption in Hungary.



Fascinating. pic.twitter.com/IDYI9o9U8z