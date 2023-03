След тежкия инцидент със снегорин: Джеръми Ренър отново проходи (ВИДЕО)

Актьорът Джеръми Ренър отново е на крака, след като в началото на годината претърпя изключително тежък инцидент със снегорин в близост до дома му в Рино, Невада. 51-годишната звезда от филмите на „Марвел“ беше с над 30 счупени кости след почистване на сняг.

Актьорът, известен с ролята си в „Отмъстителите“ сподели с феновете си в социалните мрежи видео, на което той ходи върху бягаща пътека и от което личи, че рехабилитацията върви повече от добре.

„Сега трябва да намеря други неща, които да заемат времето ми, за да може да се възстанови тялото ми“, написа Ренър в Туитър.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

Състоянието на актьора беше „критично, но стабилно“, след като Джеръми помагал на член от семейството да извади заседнал в снега автомобил и беше прегазен от собствения си 7-тонен снегорин.



След изписването от болницата няколко седмици след инцидента актьорът благодари за подкрепата:

"Искам да благодаря на ВСИЧКИ за техните съобщения и загриженост. Много любов и признателност към всички вас", пише Ренър в Туитър профила си.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA