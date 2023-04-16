5 вредни вярвания, заради които получавате по-малко пари

За вас нещата ще имат по-сериозно-материално изражение. Това не значи, че и вие ще подходите сериозно към това, което става, но все пак поне се опитайте да не сте големи прахосници.

Водолей (21.01 - 19.02)

Ден, в който ще ви се иска да свършите доста неща и в крайна сметка май всичко ще остане недовършено. Не се потискайте, днес не е ден за сериозни занимания, забавлявайте се.