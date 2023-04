Оттеглиха обвиненията срещу Алек Болдуин във връзка с фаталната стрелба

Прокуратурата на щата Ню Мексико няма да оттегли обвиненията срещу Хана Гутиерес Рийд - отговорничката за оръжията на снимачната площадка на уестърна "Ръжда" (Rust), свързани с фаталния инцидент с операторката Халина Хъчинс, съобщават световните осведомителни агенции.

Според източници, цитирани от Ройтерс, обвиненията срещу Рийд остават, въпреки че по-рано стана ясно, че тези срещу Алек Болдуин, който произведе фаталния изстрел, ще отпаднат.

Адвокатите на актьора първи съобщиха за свалянето на обвиненията срещу клиента им, който е и продуцент на филма - рязък обрат за Болдуин, който само преди няколко месеца го грозеше опасността от лишаване от свобода, отбелязва Асошиейтед прес.

Адвокатите на Хана Гутиерес Рийд на свой ред казаха, че очакват тя да бъде оправдана напълно в рамките на съдебния процес, пише БТА.

"Истината за случилото се ще излезе наяве и въпросите, на които отдавна търсим отговори, ще бъдат изяснени", се казва в изявлението на адвокатите Джейсън Боулс и Тод Булиън.

