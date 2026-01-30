Киев: МААЕ потвърди! Руските нападения срещу украинския енергиен сектор са пряка ядрена заплаха

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди на извънредно заседание на организацията, че системните руски атаки срещу енергийния сектор на Украйна представляват пряка ядрена заплаха, предаде Укринформ, като се позова на изявление на министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига в социалните мрежи, пише БТА.
„Днес във Виена Управителният съвет на МААЕ проведе извънредно заседание относно рисковете за ядрената безопасност, причинени от системните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Рафаел Гроси ясно потвърди, че подобни атаки попадат в мандата на МААЕ и представляват пряка ядрена заплаха“, заяви ръководителят на украинската дипломация.
Той подчерта, че Русия няма да избегне отговорност, като Украйна ще продължи да изгражда систематичен правен и политически отговор, включително чрез иницииране на изменения в Устава на МААЕ с цел ограничаване на правата на държава агресор.
Сибиха благодари на Нидерландия, Канада, Литва, Германия, Белгия, Люксембург, Италия, Румъния, Португалия, Франция, Обединеното кралство и Япония за подкрепата за Украйна и за съдействието при организирането на заседанието.
Ежедневните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната не само излагат милиони украинци на зимния студ, „но също така оказват отрицателно въздействие върху ядрената безопасност в Украйна, доближавайки опасността от ядрена авария до ръба на превръщането ѝ в реалност“, се казва в съвместна декларация на държавите, съобщи ДПА.
В документа се посочва, че ударите по подстанции и нарастващите щети по електропреносната мрежа застрашават ядрената безопасност. Дванадесетте държави подчертават, че надеждното електрозахранване е необходимо за безопасната експлоатация на атомните електроцентрали.
Руският представител в МААЕ Михаил Улянов не се съгласи с тези твърдения.
„Това е невярно твърдение“, заяви той пред журналисти, като допълни, че украинските атомни електроцентрали могат безпроблемно да се справят с руските атаки срещу подстанции.
Съединените щати не се присъединиха към инициативата на останалите 12 държави.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро заяви, че е поискал от руския си колега Владимир Путин да се въздържа от удари по градове и енергийни обекти в Украйна за срок от една седмица заради студа, но Москва не е потвърдила, че спазва това.
Тръмп и Путин водят сериозна реалполитика, заяви руският дипломат Улянов във Виена. Според него специалната сесия на МААЕ „няма практическо значение“.
