Новини
Свят »
Украйна »
Киев: МААЕ потвърди! Руските нападения срещу украинския енергиен сектор са пряка ядрена заплаха
  Тема: Украйна

Киев: МААЕ потвърди! Руските нападения срещу украинския енергиен сектор са пряка ядрена заплаха

30 Януари, 2026 22:41 517 22

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • запорожка аец-
  • укренерго-
  • андрий сибига

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро заяви, че е поискал от руския си колега Владимир Путин да се въздържа от удари по градове и енергийни обекти в Украйна за срок от една седмица заради студа

Киев: МААЕ потвърди! Руските нападения срещу украинския енергиен сектор са пряка ядрена заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди на извънредно заседание на организацията, че системните руски атаки срещу енергийния сектор на Украйна представляват пряка ядрена заплаха, предаде Укринформ, като се позова на изявление на министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига в социалните мрежи, пише БТА.

„Днес във Виена Управителният съвет на МААЕ проведе извънредно заседание относно рисковете за ядрената безопасност, причинени от системните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Рафаел Гроси ясно потвърди, че подобни атаки попадат в мандата на МААЕ и представляват пряка ядрена заплаха“, заяви ръководителят на украинската дипломация.

Той подчерта, че Русия няма да избегне отговорност, като Украйна ще продължи да изгражда систематичен правен и политически отговор, включително чрез иницииране на изменения в Устава на МААЕ с цел ограничаване на правата на държава агресор.

Сибиха благодари на Нидерландия, Канада, Литва, Германия, Белгия, Люксембург, Италия, Румъния, Португалия, Франция, Обединеното кралство и Япония за подкрепата за Украйна и за съдействието при организирането на заседанието.

Ежедневните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната не само излагат милиони украинци на зимния студ, „но също така оказват отрицателно въздействие върху ядрената безопасност в Украйна, доближавайки опасността от ядрена авария до ръба на превръщането ѝ в реалност“, се казва в съвместна декларация на държавите, съобщи ДПА.

В документа се посочва, че ударите по подстанции и нарастващите щети по електропреносната мрежа застрашават ядрената безопасност. Дванадесетте държави подчертават, че надеждното електрозахранване е необходимо за безопасната експлоатация на атомните електроцентрали.

Руският представител в МААЕ Михаил Улянов не се съгласи с тези твърдения.

„Това е невярно твърдение“, заяви той пред журналисти, като допълни, че украинските атомни електроцентрали могат безпроблемно да се справят с руските атаки срещу подстанции.

Съединените щати не се присъединиха към инициативата на останалите 12 държави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро заяви, че е поискал от руския си колега Владимир Путин да се въздържа от удари по градове и енергийни обекти в Украйна за срок от една седмица заради студа, но Москва не е потвърдила, че спазва това.

Тръмп и Путин водят сериозна реалполитика, заяви руският дипломат Улянов във Виена. Според него специалната сесия на МААЕ „няма практическо значение“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    3 6 Отговор
    Когато комунистът говори - той лъже!
    Когато мълчи - той крие!
    Когато има власт - краде!
    Когато я губи - разрушава!

    Коментиран от #18

    22:43 30.01.2026

  • 2 Шопо

    4 0 Отговор
    Ядрена заплаха има и тя е реална
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    22:43 30.01.2026

  • 3 Ех мискини платени

    8 2 Отговор
    Забравихте кога зеления наркоманизиран еврей думкаше с ракети и артилерия по запорожката АЕЦ!

    Коментиран от #12

    22:44 30.01.2026

  • 4 "Тръмп наскоро заяви, че е поискал ..."

    3 0 Отговор
    Помолил е думата, която използва Тръмп в пресконференцията си, драги мисирки.
    Учете английски език.

    22:44 30.01.2026

  • 5 От руските некадърници

    3 4 Отговор
    всичко може да се очаква. Справка - Чернобил. Не стига, че заради дефектния им реактор гръмна, ами и от Москва скриха от хората за радиоактивния облак, за да прикрият собствената си некадърност и глупост.

    Коментиран от #9

    22:44 30.01.2026

  • 6 Няма да се плашите

    2 0 Отговор
    може би най-лошото още не е дошло и дано не идва.

    22:45 30.01.2026

  • 7 Операциите на САЩ нанасят огромен

    1 6 Отговор
    и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех.

    Коментиран от #17

    22:46 30.01.2026

  • 8 Спрете евтината пропаганда. Фактите:

    3 0 Отговор
    Тръмп: "Лично помолих Путин да не стреля по Украйна за седмица и той се съгласи. Това е много мило"

    22:47 30.01.2026

  • 9 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "От руските некадърници":

    За съжаление може да я повторят.тях не ги интересува че западна русия ще бъде заразена а именно там живее 90%от руското население.

    22:47 30.01.2026

  • 10 Факт

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:47 30.01.2026

  • 11 пиночет

    2 3 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай

    22:48 30.01.2026

  • 12 Те никога не са го знаели

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ех мискини платени":

    Работата им е да превеждат с помощта на Гугъл преводача статии от украински сайтове и
    да им пуската простотиите тук. За това им плащат.

    22:49 30.01.2026

  • 13 Ами

    4 1 Отговор
    Интересно!
    Докато окраинците обстрелваха Запорожката АЕЦ, нямаше ядрена заплаха.

    Коментиран от #15

    22:52 30.01.2026

  • 14 Опитите на киевските власти

    2 0 Отговор
    да покажат поне някакъв успех по линията на контакт, за да повлияят на хода на преговорите, както и нежеланието за компромис, ще доведат до факта, че Украйна ще трябва да подпише капитулация без никакви условия. Това мнение беше споделена от военния експерт Андрей Марочко, коментирайки изявлението на Володимир Зеленски, че Украйна "няма да даде Донбас и ЗАИСП на руснаците без борба."

    22:55 30.01.2026

  • 15 Някои помним

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Ами те тогава платените пишман специалисти от МААЕ-то твърдяха, че руснаците обстрелват техните си военни части, които държали под контрол Запорожката АЕЦ.

    22:57 30.01.2026

  • 16 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    А кво беше когато украинците атакуваха енергоснабдяването на Запорожската АЕЦ и те работеха на дизел генератори около месец.
    А през това време украинските дронове атакуваха цистерните с нафта.
    Що мълчахте тогава в@шта м@ма.

    22:57 30.01.2026

  • 17 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Операциите на САЩ нанасят огромен":

    За това ли единствената световна суперсила праща
    през седмица Уиткоф и Къшнър в Москва на инструктаж :)

    22:59 30.01.2026

  • 18 Дас Хаген

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Когато един демократ ти каже че живееш добре, вярвай на себе си! Демокрацията е толкова изкривена че винаги е в полза на богатия!

    23:00 30.01.2026

  • 19 Дон Дони

    1 0 Отговор
    А украинците не я удрят! Знает че е под ръководството на Русия! Техните противовъздушни ракети когато не поразят цел да не би да се приземяват безопасно! Удрят си и сгради и инфраструктура и Полша!

    23:04 30.01.2026

  • 20 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Ма, Гроси не знае ли, че ПВО на ВСУ сваля всичките руски дронове и ракети???

    23:06 30.01.2026

  • 21 Митю

    1 0 Отговор
    Мирише,мирише на ...порязано.

    23:06 30.01.2026

  • 22 Почва се

    1 0 Отговор
    Григорий Еремеев пред Самарската губернска дума☝️
    "...За да се прекрати незабавно войната в Украйна, депутатите са длъжни да споделят с президента Путин отговорността за провала на «СВО» (Специалната военна операция).
    ​Кой може да вземе решение за края на войната днес? Путин, като президент и главнокомандващ. И Държавната дума на Руската федерация.
    ​Но Путин не може да вземе това решение или да подаде оставка поради стеклите се обстоятелства, тъй като в нито една страна по света не обичат главнокомандващи, които не печелят войни, и съдбата им става незавидна след прекратяването на бойните действия.
    ​На никого, както ние смятаме, не му се иска да влезе в историята като президент, загубил четиригодишна война.
    ​Депутатите от Държавната дума не могат да вземат самостоятелно решение за прекратяване на «СВО», тъй като днес са изцяло подконтролни, както ние смятаме, на президентския екип.
    ​Тъй като пропагандната лъжа, смъртта, ежедневните убийства на стотици граждани се превръщат в обичайно явление, което води до разрушаване на общочовешките морални ценности и до юридически хаос..."

    23:07 30.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания