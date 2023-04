Защо Тейлър Суифт прекрати дългогодишната си връзка?

Тейлър Суифт е осъзнала, че не вижда бъдеще с Джо Алуин. Това е и причината певицата да прекрати всичко между тях, пише RadarOnline.

По-рано този месец двамата сложиха край на своите взаимоотношения след шестгодишна връзка. А според източници, близки до тях "любовта е угаснала". Двамата са говорили за брак. "Но животът отвъд олтара не ги привличаше. Тейлър не искаше да се обвързва, чувстваше се сякаш е заседнала на едно място", споделят още те.

