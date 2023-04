Чарлз Трети откри сцената на конкурса „Евровизия“ в Ливърпул (ВИДЕО)

Британският крал Чарлз и съпругата му Камила откриха в Ливърпул сцената, на която следващия месец ще се проведе конкурсът „Евровизия" за 2023 г., съобщи Ройтерс, предава БТА.

Britain's King Charles and his wife Camilla unveiled the stage for next month's 2023 Eurovision Song Contest during a visit to the venue in the northern English city of Liverpool https://t.co/DUK4NHF8OG pic.twitter.com/vR4w3MPejk