Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 1 май 2026 г. Честито!

1 Май, 2026 05:30 18 992 3

Тихомир Шумов

На 1 май имен ден празнуват всички, които носят името Еpмeнкo, Ермелина, Майя, Мая, Тамара.

На този ден християнската църква чества юдейския пророк св. Йеремия, страстен изобличител на пороците на сънародниците си и прорицател. Той предсказва, че Йерусалим ще бъде завладян от Навуходоносор, а народът му ще бъде разпилян по света, за да изстрада в робство своите грехове. Негово е и предсказанието, че Бог ще изпрати своя син и наследник на Земята.

Българският народ нарича този празник Ермия, Ирмия, Ирминден, Ирима, Зъмски ден.

Обредите са насочено основно към предпазването от змии. В народните представи змиите излизат от своите леговища на Свети четиредесет мъченици или на Благовещение, а на Йеремия излиза техният цар.

В Западна България срещу празника палят огньове, прескачат ги, произвеждат шум и изричат многобройни заклинания, с коит ода прогонят змиите.

На места в Южна България Йеремия се тачи за предпазване от гръм и градушка.

Източник: imen-den.net


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да живей, живей трудът! :)

    5 0 Отговор
    Освен това е и Ден на труда! Честит празник на всички, които вършат нещо полезно за народа си, за семейството си и за цялото човечество!

    09:06 01.05.2025

  • 3 Курвоазие

    0 0 Отговор
    Ли е това в чашите? Обожавам го. Щото на трезво работа не мога да хвана, че не ми е хоби. Ползотворно е само удоволствието, а колко да е готино да си изморен и неудовлетворен от заплащането. Николко.

    14:52 01.05.2025