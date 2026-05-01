Кой има имен ден днес, 1 май 2026 г. Честито!

На 1 май имен ден празнуват всички, които носят името Еpмeнкo, Ермелина, Майя, Мая, Тамара.
На този ден християнската църква чества юдейския пророк св. Йеремия, страстен изобличител на пороците на сънародниците си и прорицател. Той предсказва, че Йерусалим ще бъде завладян от Навуходоносор, а народът му ще бъде разпилян по света, за да изстрада в робство своите грехове. Негово е и предсказанието, че Бог ще изпрати своя син и наследник на Земята.
Българският народ нарича този празник Ермия, Ирмия, Ирминден, Ирима, Зъмски ден.
Обредите са насочено основно към предпазването от змии. В народните представи змиите излизат от своите леговища на Свети четиредесет мъченици или на Благовещение, а на Йеремия излиза техният цар.
В Западна България срещу празника палят огньове, прескачат ги, произвеждат шум и изричат многобройни заклинания, с коит ода прогонят змиите.
На места в Южна България Йеремия се тачи за предпазване от гръм и градушка.
