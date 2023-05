Как ще изглежда базата на НАСА на Луната?

НАСА иска да се завърне на Луната, но този път, за да остане там, предаде АФП. С програмата си "Артемис" (Артемида) американската космическа агенция възнамерява да установи база за човечеството за първи път извън Земята, пише БТА.



Изграждането на база на единственият естествен спътник на Земята няма да е лесна работа. Електричество, превозни средства, местообитания - космическата индустрия вече се е заела с разработването на нужните технологии.



"Това е нещо като световна купа по инженерство", обобщава Нийл Дейвис, който работи за "Дайнетикс", американска компания, представила своя прототип на лунен ровър, на космически симпозиум в Колорадо Спрингс, САЩ, миналия месец. Вероятно ще трябва да се изчака до "Артемис 7" и последващи мисии, преди да бъдат установени постоянни местообитания на повърхността на Луната, каза на симпозиума Джим Фрий, шеф на дирекция в НАСА. Тоест няма да бъде преди 2030 г.

