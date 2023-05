Треньорът на Блейк Лайвли разкри тайната на стройната ѝ фигура

Личният треньор на Блейк Лайвли, Дон Саладино, сподели най-добрите си съвети за ефективно отслабване и поддържане на стегната фигура като на звездата.

Фитнес инструктурът е тренирал хора като Блейк и нейния съпруг Райън Рейнолдс, но също и Синди Крауфорд, Себастиан Стан от Marvel, Ан Хатауей и Емили Блънт.

New photos of Ryan training for #deadpool3 Via @DonSaladino pic.twitter.com/MA3cysJIHq

Той обясни, че клиентите му „никога не гладуват“ и че „никога не приемат ниско съдържание на въглехидрати“ в разкритие, което може да се окаже шок за някои.

Дон също се кълне срещу калорийния дефицит и вместо това насърчава здравословни навици на живот, като пиене на вода, ходене и най-важното, достатъчно сън всяка вечер, предава vesti.bg.

„Това е средство за изгаряне на мазнини и е безплатно“, каза той, преди да добави, че веднъж видял клиент да губи девет килограма за три седмици просто от 90 допълнителни минути сън на нощ. „Моите клиенти разбират колко е важно да бъдат силни и разбират колко е важно да получат достатъчно енергия. Те не гладуват“, каза Дон.

Is there time to get your body SUMMER ready? @muscle_fitness DM Questions @DonSaladino maria_modafit & host @FrankSepe (Sleeveless LIVE Workout Team) answer the popular question. @mandfhers #summer #summerbody #body #workout #train #franksepe #donsaladino #mariamoda… pic.twitter.com/C6ddERnaSt