Марсоходът „Пърсивиърънс“ показа следи от древна река на Марс (СНИМКА)

Нови изображения, направени от марсохода „Пърсивиърънс“ на НАСА, карат учените да предполагат, че на Марс е течала буйна река, предаде агенция Синхуа, цитира БТА.

Новите наблюдения на тези древни води на Червената планета могат да помогнат на учените да проследят признаците на древен микробен живот, който е възможно да е запазен в марсианските скали, обясниха от НАСА.

Question: When you see something like this, do you say, “Huh, a pile of rocks.” – or something more like, “Whoa! Crazy tall, tilted, sedimentary layers! Formed by a fast-moving ancient river, maybe?”



(I think you know where I stand.)



Latest findings: https://t.co/vU8O1gpLmP pic.twitter.com/zZjmWimVge