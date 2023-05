Хари и Меган на косъм от жестока катастрофа след преследване от папараци

Принц Хари и съпругата му Меган получиха зловещо напомняне на смъртоносната катастрофа, в която загина майката на херцога - принцеса Даяна, когато попаднаха в опасна гонка на пътя в САЩ. Новината съобщи техен говорител, цитиран от Би Би Си.

По информация на Ройтерс херцозите на Съсекс са били преследвани от агресивни папараци в Ню Йорк. Това станало, след като си тръгнали от церемонията на организацията за подкрепа на правата на жените „Фондация Мис“, на която Меган получи приза „Жена с визия“.

Наградата бе връчена на Меган от емблематичната активистка и нейна приятелка — Глория Щайнем. Според уебсайта на церемонията, авторката на Bench е почетена като „феминистка, защитник на правата на човека и равнопоставеността на половете и глобален модел за подражание“, заедно с нейното „застъпничество през целия живот за жените и момичетата“.

На снимки, появили се по-късно в социалните медии, се виждат Хари, Меган и майката на херцогинята Дория Рагланд, които си тръгват с такси от събитието.

"Колата била преследвана от агресивни папараци в продължение на два часа. В резултат от опасните маневри са причинени множество леки катастрофи, има няколко ранени пешеходци и двама пострадали полицаи", посочва в изявление говорителят на херцозите.

Очевидец разказа пред Си Ен Ен, че охраняващ екип от нюйоркската полиция е последвал Хари и Меган с друга кола и е трябвало да направят няколко резки маневри, за да успеят да се измъкнат от папараците.

Агресивните фотографи, които били на скутери и мотори, се наложило да карат по тротоара, за да не изпуснат колата от поглед, с което застрашили безопасността на пешеходците.

