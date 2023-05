Аплодираха 9 минути Мартин Скорсезе и новия му филм в Кан (ВИДЕО+СНИМКИ)

Новият филм на Мартин Скорсезе за убийствата през 1920 г., които опустошават индиански резерват в щата Оклахома, получи бурни овации на кинофестивала в Кан, където в събота вечерта се състоя премиерата на "Убийци на цветната луна", съобщиха осведомителните агенции.

Бурните аплодисменти на публиката продължиха девет минути, като не спряха след края на финалните надписи и включването на осветлението в залата, написа "Варайъти", предава БТА.

