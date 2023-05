Памела Андерсън влиза в образа на Бриджит Бардо

Кариерата на Памела Андерсън е изключително богата и завладяваща, откакто се появи на холивудската сцена през 90-те години на миналия век. Според "Deadline" 55-годишната актриса, модел и телевизионна водеща планира да участва в документален филм за живота и кариерата на Бриджит Бардо. Fremantle наскоро придоби глобалните права върху документалния филм за френската филмова звезда.

