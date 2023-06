Ръкописи на Фреди Меркюри ще бъдат показани за пръв път и предложени на търг (СНИМКИ)

Ръкописи на Фреди Меркюри, които никога досега не са показвани публично, сред които и чернова на "Bohemian Rhapsody", ще бъдат представени в изложба в ню Йорк, преди да бъдат предложени на търг в Лондон през септември, съобщи аукционна къща "Сотбис", цитирана от АФП.

Изложбата остава в Ню Йорк до 8 юни, след което ще гостува в Лос Анджелис и Хонконг, преди да бъде представена в Лондон през август, допълва БТА.

Черновата на "Bohemian Rhapsody", написана с тънкописец и молив върху лист, брандиран от несъществуваща вече британска авиокомпания, разкрива върху 15 страници посоките и търсенията на Меркюри за прочутата песен на "Queen". Първоначалната идея била тя да се нарича "Mongolian Rhapsody".

"Сотбис" очаква лотът да достигне цена между 800 000 британски лири и 1,2 милиона британски лири (930 000 евро и 1,4 милиона евро).

Сред другите ръкописи на изпълнителя, който почина от СПИН през 1991 г., са на хитовете "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love", и "We Are the Champions", оценени между 200 000 британски лири и 300 000 британски лири.

Ръкописите разкриват упоритата работа на Меркюри, изключителното внимание, с което е създавал знаковите за "Queen" вокални хармонии, каза Гейбриъл Хийтън, специалист от "Сотбис".

На поредицата от търгове, на които ще се предлагат ръкописите, ще бъдат продадени и сценични костюми на изпълнителя, сред които е сатененият гащеризон, с който Фреди Меркюри снима клипа на "Bohemian Rhapsody" през 1975 г. Пълният каталог на търга с вещи на Меркюри ще бъде публикуван в края на юли - началото на август. Част от приходите от търга ще бъдат дарени на фондациите "Mercury Phoenix Trust" и "Elton John Aids Foundation", които са посветени на борбата срещу СПИН.