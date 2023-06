Меган Маркъл ходи по купони без принц Хари

През последните месеци слуховете, че Меган и Хари срещат трудности в брака си се задълбочават все повече. Първо двамата не отпразнуваха петата годишнина от брака си, която трябваше да честват през май, а след това британските медии съобщиха, че херцогът на Съсекс наел стая в хотел за моментите, в които искал уединение и да “избяга” от семейството си.

Нови публикации разкриват, че Меган не остава по-назад и също води свой собствен живот извън семейното гнездо. Херцогинята на Съсекс е оставяла принц Хари “у дома“ в Монтесито, Калифорния, за да купонясва без него, твърди британска журналистка.

“Мои приятели, които живеят близо до Хари и Меган, често срещат Меган на партита тези дни“, написа Петронела Уайът в Туитър.

“Странно, тя оставя Хари у дома.“ - допълни Уайът. Петронела добави във втори туит: “Ла Мегс се е сближила с някой от много известно американско семейство, чието богатство надминава това на Уиндзор“.

Comedian Tim Dillon absolutely torched Meghan Markle and Prince Harry as "low-grade reality stars" in a rant for the ages.



The two claim they want privacy, but also appear addicted to attention.



Enjoy Dillon destroying them!https://t.co/n3onOQCLbG