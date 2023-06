Дързък ход на Кейт Мидълтън: Облече леопардова рокля (СНИМКИ+ВИДЕО)

Кейт Мидълтън избра необичайно смел принт при посещението си в детски център. Кралската особа облече ярка рокля с леопардов принт за пътуването си до Нюнитън, Англия, предава изданието PageSix, цитирано от vesti.bg.

41-годишната принцеса на Уелс реши да се отърси от обичайните си плътни цветове и облече зелена копринена миди рокля, докато продължаваше мисията си за ранно детско развитие в детския център „Riversley Park“. Тя допълни визията си с чифт бели обувки и бяла чанта. Както обикновено Катрин бе гримирана леко, а косата ѝ бе свободно пусната на едва забележими вълни.

Макар че няколко коментара в Instagram нарекоха роклята ѝ "сладка" и "прекрасна", феновете на модата изглежда се възпротивиха на белите ѝ обувки в стил 80-те години на миналия век.

"Тя изглежда прекрасно и свежо, особено в това горещо време", написа един от потребителите на Instagram. "Не съм фен на белите обувки." Друг коментиращ написа: "Наистина не харесвам тези бели високи токчета, които тя носи редовно. Като че ли са от 80-те години."

Като оставим настрана спорните обувки, принцесата преживя забавен момент, когато едно бебе шумно се оригна, докато тя говореше.

Моментът беше заснет в акаунта на Daily Mail Royals в TikTok, като група родители се смееха гръмогласно, докато Мидълтън възкликваше: "Браво на теб!"

Принцесата разговаря с персонала, който участва в проучване, финансирано от нейния Център за ранно детство на Кралската фондация, което разглежда дистрес при бебетата, а също така поздрави местните ученици, които се бяха събрали пред центъра.

