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Кой има имен ден днес, 20 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 20 юни 2026 г. Честито!

20 Юни, 2023 05:00, обновена 20 Юни, 2026 04:47 19 499 14

  • свети наум-
  • църква-
  • имен ден-
  • празник

Православната църква чества паметта на Св. Наум

Кой има имен ден днес, 20 юни 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 20 юни имен ден празнуват всички, които носят името Наум, Бисера и Бисер.

На този ден православната църква чества паметта на Св. Наум. Преподобни Наум е починал на 23 декември, но този ден е част от постите и затова Охридската епископия определя 20 юни като ден за тържествени чествания. Наум бил българин от знатен род, но изоставил всичко и тръгнал с равноапостолите Кирил и Методий да разпространява делото им.

Според източници той бил брат на Климент – според някои духовен, а според други и биологичен. Двамата братя са следвали Кирил и Методий чак до Рим, като са им помагали в разпространяването на християнството, припомня БГНЕС.

След смъртта на Методий, Наум дошъл в България и се превърнал в един от най-видните книжовници в царството на Симеон Велики. Наум е сред основоположниците на Преславската книжовна школа (първоначално в Плиска), където работи между 886 и 893 г. След като Климент Охридски е назначен за епископ на Дрембица през 893 г., Наум продължава работата му в Охридската книжовна школа. През този период той основава манастир на Охридското езеро, който по-късно носи името му. Св. Наум починал в 910 г., след като приел монашеско пострижение непосредствено преди смъртта си, пише Actualno.com.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    12 6 Отговор
    Честит имен Ден наИмениците

    Коментиран от #2, #3, #8

    06:29 20.06.2024

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мъдрият

    18 3 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    На днешният ден православната църква чества още паметта на следните светци:
    1.Свети свещеномъченик Методий, епископ Патарски
    2. Пренасяне на мощите на светите мъченици Инна, Пинна и Римма
    3. Светите мъченици Аристоклий, Димитриан и Атанасий
    4. Светия наш отец Левкий Изповедник

    Свети Наум има велика роля за България! Няма достатъчно сведения, но се предполага че той също е участвал в дооформянето на буквите на Българската азбука Кирилица, съставена от Свети Климент Охридски!
    И след него продължава великото му дело!

    Свети Наум трябва да се почита по-тържествено и да му се отдаде нужното внимание и почитание!

    По молитвите на днес честваните светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #5

    08:29 20.06.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лагрестин

    7 0 Отговор
    Поклон и вечна памет!

    10:38 20.06.2024

  • 7 аспарух калашников татарчев ,

    5 1 Отговор
    НЕКА МУ Е ВЕЧНО ИМЕТО , И ДА СЕ СЛАВИ СЕКОГАШ И СЕКАДЕ - АМИН... АМА ДЕКА БИЛЕ БУГАРИ , МАЛО МОРГЕН... НЕМАТЕ ВИЕ ДО ДЕН ДЕНЕШЕН ТАКВИ ИМИЊА ... НАУМ , КЛИМЕНТ , МЕТОДИ И КИРИЛ...ПОЗДРАВ ДО СИТЕ БУГАРИ КОИ ГИ ПОЧИТУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ...

    14:00 20.06.2024

  • 8 Рилка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Наздраве деди...

    08:18 20.06.2025

  • 9 Този ку-ку

    3 1 Отговор
    от първия коментар друго може ли да пише освен това?

    Коментиран от #10, #11

    08:57 20.06.2025

  • 10 Бай Ху (By Who)

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Този ку-ку":

    Този господин е с Телк след инсулт и е трудоустроен.

    11:01 20.06.2025

  • 11 Абе,

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Този ку-ку":

    добре, че не намеси и Путин...

    11:08 20.06.2025

  • 12 да се знае и помни

    1 0 Отговор
    - А измежду тях има и един Климент, кажи. Него, майка го е раждала край Охридското езеро, къде Долна България.

    14:07 20.06.2025

  • 13 Хвала тебе, отче Науме

    1 0 Отговор
    Вечна ти и светла ти памет!

    05:48 20.06.2026

  • 14 к0к0рч0 💋🍌

    1 0 Отговор
    КОЙто и да има имен ден
    да черпи

    07:28 20.06.2026