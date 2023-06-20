Кой има имен ден днес, 20 юни 2026 г. Честито!

На 20 юни имен ден празнуват всички, които носят името Наум, Бисера и Бисер.
На този ден православната църква чества паметта на Св. Наум. Преподобни Наум е починал на 23 декември, но този ден е част от постите и затова Охридската епископия определя 20 юни като ден за тържествени чествания. Наум бил българин от знатен род, но изоставил всичко и тръгнал с равноапостолите Кирил и Методий да разпространява делото им.
Според източници той бил брат на Климент – според някои духовен, а според други и биологичен. Двамата братя са следвали Кирил и Методий чак до Рим, като са им помагали в разпространяването на християнството, припомня БГНЕС.
След смъртта на Методий, Наум дошъл в България и се превърнал в един от най-видните книжовници в царството на Симеон Велики. Наум е сред основоположниците на Преславската книжовна школа (първоначално в Плиска), където работи между 886 и 893 г. След като Климент Охридски е назначен за епископ на Дрембица през 893 г., Наум продължава работата му в Охридската книжовна школа. През този период той основава манастир на Охридското езеро, който по-късно носи името му. Св. Наум починал в 910 г., след като приел монашеско пострижение непосредствено преди смъртта си, пише Actualno.com.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #2, #3, #8
06:29 20.06.2024
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мъдрият
На днешният ден православната църква чества още паметта на следните светци:
1.Свети свещеномъченик Методий, епископ Патарски
2. Пренасяне на мощите на светите мъченици Инна, Пинна и Римма
3. Светите мъченици Аристоклий, Димитриан и Атанасий
4. Светия наш отец Левкий Изповедник
Свети Наум има велика роля за България! Няма достатъчно сведения, но се предполага че той също е участвал в дооформянето на буквите на Българската азбука Кирилица, съставена от Свети Климент Охридски!
И след него продължава великото му дело!
Свети Наум трябва да се почита по-тържествено и да му се отдаде нужното внимание и почитание!
По молитвите на днес честваните светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #5
08:29 20.06.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лагрестин
10:38 20.06.2024
7 аспарух калашников татарчев ,
14:00 20.06.2024
8 Рилка
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Наздраве деди...
08:18 20.06.2025
9 Този ку-ку
Коментиран от #10, #11
08:57 20.06.2025
10 Бай Ху (By Who)
До коментар #9 от "Този ку-ку":Този господин е с Телк след инсулт и е трудоустроен.
11:01 20.06.2025
11 Абе,
До коментар #9 от "Този ку-ку":добре, че не намеси и Путин...
11:08 20.06.2025
12 да се знае и помни
14:07 20.06.2025
13 Хвала тебе, отче Науме
05:48 20.06.2026
14 к0к0рч0 💋🍌
да черпи
07:28 20.06.2026