Новини
България »
23 юли 1942 г. Разстрелът на Никола Вапцаров

23 юли 1942 г. Разстрелът на Никола Вапцаров

23 Юли, 2026 03:12 22 335 57

  • никола вапцаров-
  • разстрел-
  • поет

Молба на Вапцаров за помилване е представена на Борис III, но същата е отклонена

23 юли 1942 г. Разстрелът на Никола Вапцаров - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В 11,45 часа на 23 юли 1942 г. състав на Софийския военен съд осъжда на смърт шестима души – за подривна дейност, в разгара на Втората световна война. Един от обречените на разстрел е Никола Вапцаров – тогава на 32 години, издал една-единствена книга със стиховете си, „Моторни песни“ (1940). Присъдата е изпълнена още същия ден, малко след 21 ч., на Гарнизонното стрелбище в София. Но преди това, когато Вапцаров знае, че му остават още само няколко часа живот, пише на стената на килията си едно от най-въздействащите стихотворения в българската литература.

Борбата е безмилостно жестока.

Борбата както казват, е епична.

Аз паднах. Друг ще ме смени и…

толкоз.

Какво тук значи някаква си личност?!

Разстрел, и след разстрела – червеи.

Това е толкоз просто и логично.

Но в бурята ще бъдем пак със тебе,

народе мой, защото те обичахме!

Никола Вапцаров е роден на 7 декември (24 ноември стар стил) 1909 г. в град Банско, тогава

все още в Османската империя. Баща му е войводата на ВМРО Йонко Вапцаров, а майка му е Елена Везюва със съдействието на американската мисионерка мис Стоун завършва американския колеж в Самоков и по-късно става протестантска мисионерка и учителка, припомня в блога си Дани Иванов.

Като юноша той попада под силното влияние на руснака д-р Борис Майлер, който живее от 1919 г. в къщата на Йонко Вапцаров като белогвардейски емигрант, оказал се (според по-късни улики) болшевишки агент на НКВД. След провала на Септемврийското въстание през 1923 г. той бяга обратно в СССР. Предполага се, че е внедрен да реализира проекта за създаване на ляво крило на ВМРО, т.н. ВМРО (обединена). Неговият образ и влияние върху възпитанието на юношата Никола в духа на комунистическата вяра се изтъква във всички мемоари на Вапцаровата фамилия, издадени след 9 септември 1944 г.

От друга страна, къщата в Банско е посещавана от царствени особи като цар Фердинанд, Вилхелм II, Цар Борис III и видни интелектуалци като поетите Пейо Яворов и Елисавета Багряна, художниците Константин Щъркелов, Иван Пенков и др. От своя страна фамилията Вапцарови през 20-те и 30-те години на миналия век има достъп в двореца, запазени са групови снимки на юношата с цар Борис ІІІ. Никола учи в гимназията в Разлог (1924 – 1926), след това в Морското машинно училище във Варна (1926 – 1932), по-късно наречено на негово име.

Той е на учебна практика първоначално на кораба „Дръзки“, а през април и май 1932 г. с кораба „Бургас“ посещава Цариград, Фамагуста, Александрия, Бейрут, Порт Саид и Хайфа. При завършването на училището е произведен в ранг – офицерски кандидат и получава диплом за машинен техник.

След дипломирането си

Вапцаров постъпва на работа във фабриката на „Българска горска индустрия“ АД

в село Кочериново – като огняр и после механик. Избран е за председател на професионалното дружество, защитаващо правата на работниците. Едновременно с това организира, пише и играе роли в любителски театър.

Сключва брак с Бойка Вапцарова и им се ражда син, Йонко, но скоро детето се разболява и умира. Уволнен е от фабриката през 1936 г. след авария. Премества се в София, където дълго време не успява да си намери работа, но Бойка започва да работи като чиновничка в една банка. В периода 1936 – 1938 Вапцаров работи за кратко като техник във фабриката на братя Бугарчеви, а след това като огняр в Български държавни железници и в Софийски общински екарисаж.

През септември 1940 Вапцаров напуска екарисажа и след краткотрайна работа (около месец) в една изпитателна станция я напуска и остава безработен.

Вапцаров, който е с леви убеждения в началото на Втората световна война се занимава с просъветска дейност.

През ноември 1940 по време на Соболевата акция,

той заминава за Банско, където става организатор на събирането на подписи в подкрепа на съюзен договор със СССР. На 12 декември в дома на Вапцарови в град Банско е направен обиск и поетът е арестуван, след като у него са намерени компрометиращи материали.

През втората половина на декември той е освободен под гаранция до разглеждане на преписката от прокурора. В първите дни на месец юни 1941 г. Вапцаров е арестуван отново и от София е откаран и затворен в Разложкото полицейско управление във връзка с образуваното там наказателно дело по участието му в Соболевата акция. Оттам той е интерниран за три месеца в Годеч до произнасянето на съда.

При организирания процес по реда на Закона за защита на държавата

го намират за невинен и той е оправдан.

Междувременно СССР е нападнат през юни от Германия и след завръщането му в София (септември 1941 г.) Вапцаров търси контакти за участие в съпротивата. Така се свързва с Цвятко Радойнов, който е влязъл нелегално в страната, начело на група съветски диверсанти през лятото на 1941 г. Радойнов става ръководител на „минноподривната комисия“ към ЦК на БРП(к), чиято задача е да организира извършването на саботажна дейност срещу държавните институции в България и немските войски, разположени в Царството. В резултат Никола Вапцаров е назначен за касиер на „минноподривната комисия“.

За дейността си безработният Вапцаров получава средства, с които издържа семейството си, тъй като подривната организация е финансирана от СССР. През март 1942 година след продължителни агентурни действия са извършени масови арести на комунистически активисти. По този начин около 60 човека стават подсъдими по делото, станало известно като процес срещу ЦК на БРП(к).

Повдигнати са им обвинения по реда на ЗЗД – за сътрудничество и помагателство на терористична група финансирана от чужда държава във време на война и за организиране на дейност целяща насилствена промяна на установения държавен ред в Царство България, както и за подривна дейност срещу съюзническите немски войски. В дома му са открити пистолет, шифровани записки, агитационни материали и други уличаващи го в конспиративна дейност доказателства. Вапцаров е подложен в затвора на тежки физически мъчения и признава за нелегалната си дейност.

На 6 юли 1942 г. започва процесът.

Протокол на открито заседание на Софийския военен съд от 6 юли 1942 г. показва, че пред съда Вапцаров се отрича от показанията, които е дал при разследването. На 23 юли той все пак е осъден на смърт и още същата вечер бива разстрелян, заедно с Антон Иванов, Антон Попов, Петър Богданов, Георги Минчев, Атанас Романов на Гарнизонното стрелбище в София. Молба на Вапцаров за помилване е представена на Борис III, но същата е отклонена.

Брат му Борис Вапцаров също е активист на комунистическото движение в България и в процеса срещу ЦК на БРП(к) е призован за свидетел.

Вапцаров редактира в. „Литературен критик“ (1941). Публикува във вестниците „Кормило“ (1936), „Нова камбана“ (1937), „Светлоструй“ (1939), „София“ (1941), сп. „Занаятчийска беседа“ (1937 – 41) и др. През 1937 г. печели конкурс на сп. „Летец“ за художествено произведение с въздухоплавателен сюжет със стихотворението си „Романтика“. Приживе Вапцаров издава само една стихосбирка – „Моторни песни“ (1940) – под името Никола Йонков. Освен това пише пътеписи, разкази, критика, произведения за деца и една пиеса. Някои от материалите са публикувани в периодичния печат, но най-много е издаван след смъртта си.

Стихосбирка: „Моторни песни“

Стихотворения: „Вяра“, „Двубой“, „Пролет“, „История“, „Селска хроника“, „Писмо“, „Романтика“, „Кино“, „Доклад“, „Ботев“, „Хроника“, „Борбата е безмилостно жестока“, „Прощално“ и др.

Драма: Вълната, която бучи


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    74 10 Отговор
    МИР НА ДУШАТА МУ

    04:38 23.07.2021

  • 2 Филип Георгиев

    86 16 Отговор
    СТРАШНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО СИ. НЕ СЛУЧАЙНО КАЗВАМ "СТРАШНО". ПРОЧЕТЕТЕ ПОЕЗИЯТА МУ. НЕ НА ВЕНТИЛАТОР. ПРЕПРОЧЕТЕ Я. НЯКОЛКО ПЪТИ. ЗНАМ, ЧЕ СЕГА ЩЕ ПОЧНАТ ДА СЕ ИЗХОЖДАТ ПО ВЪПРОСА УTPEПКИ И HEBEЖИ СЪЩЕСТВА ОТ ВСЯКАКВИ ИЗДАНИЯ. ЩЕ ПОЧНАТ С КВАЛИФИКАЦИИТЕ KOMУHИСТ, TEPOPИСТ, БOMБAДЖИЯ. НАЙ БЪРЗО И НАЙ ЛЕСНО ДАВАТ КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЕДНОКНИЖНИЦИТЕ. ПО ВЪПРОСА ЗА KOMУHИСТИТЕ, ТЕЗИ КОИТО ПЪРВИ СА СЕ ПИСАЛИ ТАКИВА СЛЕД ИДВАНЕТО НА ВЛАСТ НА БОЛШEBИШKO-MИЛИЦИOHЕРCKATA ПAПЛAЧ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 44-ТА, ВЕДНАГА ЩЯХА ДА СВЕТЯТ МАСЛОТО НА ВАПЦАРОВ. НО БОГ ИМ ОТНЕ ТОВА УДОВОЛСТВИЕ, А ЗА ТЕХНИТЕ МИЗЕРНИ ДУШИЧКИ ТОВА НАИСТИНА ЩЕШЕ ДА Е УДОВОЛСТВИЕ. КАКТО ВПРОЧЕМ БИХА ПОСТЪПИЛИ И СТАМБОЛОВИСТИТЕ С БОТЕВ И ДЯКОНА. КАКТО ДЕЙСТВАТ ДНЕС ДЕЦАТА НА БОЛШEBИШKO-MИЛИЦИOHЕРCKИTE УTPEПKИ (ИBAH ГEШEB, БOЙKO БOPИCOB), СКРИЛИ СЕ ЗАД ЕВРОПЕЙСКИ И АТЛАНТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ. ЛИЧНОСТИ КАТО ВАПЦАРОВ И БОТЕВ СА ШАМАР ЗА ЛУМПЕНИЗИPAHOTO, МЕРКАНТИЛНО И РАБОЛЕПНО НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ. ШАМАР ЗА БAЙГAHЮBЩИHATA. ТЕ СА ВИСОКА ЛЕТВА В МОРАЛНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО ОТНОШЕНИЕ. ЯВЛЕНИЕ КОЕТО НАШ"ТО ЧОБАНCKO ГЪРЛО НЕ МОЖЕ ДА ПРЕГЛЪТНЕ. ИЗДИГАМЕ ПАМЕТНИЦИ В ТЯХНА ЧЕСТ, ПЕСНИЧКИ ПЕЕМ, НО ОТ ЛИЦЕМЕРИЕ, ОТ ПРИТВОРСТВО. ВСЪЩНОСТ СИ ОБИЧАМЕ БOKO-TИKBATA И KACKETЯ. Я ВИЖТЕ С КОЛКО ИМОТЧETA И ПAЧKИ СЕ ОБЗАВЕДОХА. ПЪК И БAЯ ЖEHИЧKИ OTPЪШНАХА. ИЗКАЗВАМ МОИТЕ НАЙ ИСКРЕНИ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА ВСИЧКИ КОИТО СЕ ПРИПОЗНАХА

    Коментиран от #13

    05:16 23.07.2021

  • 3 бай Киро

    19 61 Отговор
    Виден македонист обявил България за чужда земя.Въпреки това,неповторим талант.

    Коментиран от #40

    05:35 23.07.2021

  • 4 ПСР

    85 12 Отговор
    Велик поет,безспорен талант,вълнуващ сърцата и днес.Поклон!

    06:14 23.07.2021

  • 5 RIP

    72 24 Отговор
    Позор за монархо-фашистката власт.

    Коментиран от #46

    06:24 23.07.2021

  • 6 Гришо

    23 56 Отговор
    Такива времена са били.Сам си го е избрал.

    06:42 23.07.2021

  • 7 no name no face no number

    60 6 Отговор
    Един велик човек и творец

    06:56 23.07.2021

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Магаре

    30 32 Отговор
    Сега разрешете и аз да се "изходя"по темата.Нали така казвате когато някой напише различно мнение.Според мен бащата на Никола е бил мъж от класа ,а Никола не е развил живота си ,кариерата и политическата си дейност както би искал баща му.Завършва за корабен механик ,а после огняр в екарисаж.Ами малко като да играеш в Ювентус и после в Ботев Враца.С връзките и познанството който е имал баща му ,Никола ако е искал е можел да удари царството в сърцето,а именно ,ако иска е можел лично да убие Царя.Според мен просто комунистите го издигат в култ защото на тях са им трябвали герой,без да е направил нещо изключително значимо.Това последното стихотворение на което си признавам ,че и аз цитирам по-някога първия му стих ,според мен не е чак толкова въздействащо.Въздействащи са стиховете на Ботев.Тогава човек настръхва.Светла му памет на Никола.Сега ,ако някой ме попита аз какво съм постигнал в моята област веднага му отговарям.Нищо.

    Коментиран от #28

    07:02 23.07.2021

  • 10 Пламен

    24 57 Отговор
    Агент на две чужди разузнавания и терорист участвал в убийството на двама български войници

    Коментиран от #11

    07:14 23.07.2021

  • 11 Щерев

    20 22 Отговор

    До коментар #10 от "Пламен":

    Също и македонист.

    07:15 23.07.2021

  • 12 БАЙ Х@Й ‼️

    64 6 Отговор
    Онези убиха Поета Вапцаров! Тези убиха Поезията на Вапцаров!

    07:25 23.07.2021

  • 13 Впвп

    28 5 Отговор

    До коментар #2 от "Филип Георгиев":

    Поздравления за отличния коментар!

    07:34 23.07.2021

  • 14 Мечо Пух

    61 8 Отговор
    Да умреш за идеала си. Това за нашите съвременници е непонятно. За това сме на този хал. Чета и ме е срам. С днешния прагматизъм и интересчийство се пише какъв е бил баща му, какви връзки е имал, а поетът едва ли не неудачно. Жалко за това мъртво наше поколение на чалга и мечти само за манджа, пиене, секс и наркотици. А Вапцаров е велик с поезията си и жертвата си за идеала си. ПОКЛОН!

    07:39 23.07.2021

  • 15 Роза

    36 5 Отговор
    Предпочитам да мисля за Вапцаров преди всичко като за гениален поет,а не като за комунистически функционер.Бил е идеалист и искрено е вярвал в комунистическите идеи.И естествено ,е имало хора,които добре са се възползвали от това.Жалко за погубения талант!

    07:55 23.07.2021

  • 16 big

    48 9 Отговор
    Уважаеми "демократи" , това не може да бъде вярно! В нашата история е нямало фашизъм, не са убивали деца, не са убивали поети, не са изселвали хора, не са изземвали животни и храни за германската армия, не са изпратили евреите от окупираните земи в лагерите на смъртта и т.н.! До 9.09.1944 у нас е имало "демокрация", която е нямало никъде по света! Всичко това е било по време на отвратителния "комунизъм", който никога не е съществувал, защото е бил една утопия, сън, мечта за един прекрасен живот! Предполагам разбирате, че това е сарказъм?

    Коментиран от #18, #26

    07:57 23.07.2021

  • 17 Няма ли

    30 6 Отговор
    Още отрочета на бившите фашисти да изровят нещо негативно за Вапцаров.

    07:57 23.07.2021

  • 18 Пропуснал си

    26 9 Отговор

    До коментар #16 от "big":

    Да напишеш: нямало е отрязани глави на политически противници. Нямало е закон за защита на държавата с който се поощрявало допълнително убийството на политическите противници. Нямало е гласуване в тогавашното народно събрание за ДОПЪЛНИТЕЛНИ 50 милиона лева за награди на убийците на политическите противници

    08:02 23.07.2021

  • 19 Гери

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Софиянец":

    А ти си просто глупав.

    08:07 23.07.2021

  • 20 Хаджи Генчо

    27 6 Отговор
    И подривната дейност срещу нацизма след победата над Хитлеристка Германия беше високо оценена. И благодарение на което България избегна жестоки репарации и отнемане на територия.. Да, ако Вапцаров беше " порядъчен" инвеститор и работодател нямаше да бъде убит. Можеше да трупа богатство от търговия с немската армия.

    08:07 23.07.2021

  • 21 Майна

    32 8 Отговор
    ГОЛЯМ ПОЕТ , ТАКА И НЕ СА СЕ ЗАСТЪПИЛИ ЗА НЕГО ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА И ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ , ДО КОГОТО ЦАРЯТ СЕ Е ДОПИТАЛ , МОЖЕ ЛИ СА ДА ГО СПАСЯТ.....ВЕЛИК! ВЕЛИК!ЛЮБИМ ПОЕТ ЗА МЕН !

    Коментиран от #24

    08:11 23.07.2021

  • 22 Сашко

    25 7 Отговор
    Българските изроди разстрелват гениален поет!

    08:48 23.07.2021

  • 23 Bai Nudals

    17 1 Отговор
    Добре е да се знае че,военно морското училище изгаря при пожар в Варна. Именно поради тази причина то е преместено в Созопол,и великият Вапцаров завършва в Созопол.

    08:50 23.07.2021

  • 24 царя

    21 6 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    БАГАЙ С ТВОЯ ЦАР-ФАШИСТ ДОПИТАЛ СЕ МАНИПУЛАЦИИ,ЦАРЯ Е ФАШИСТ И ИЗБИВА ВЕЛИКИ ЛИЧНОСТИ ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯЗА ГЕО МИЛИВ КАКВО ?

    09:22 23.07.2021

  • 25 милиционер

    4 22 Отговор
    каквото повикало - това и отвърнало !

    09:26 23.07.2021

  • 26 Иванов

    8 23 Отговор

    До коментар #16 от "big":

    Уважаеми комунисти, това не може да е вярно.По време на комунизма, не е имало лагери- Белене,Ловеч , не са вкарвали в затвора за един разказан политически виц, не са спирали млади хора да учат в университет, само защото, бащите им са имали по 50 декара земя, не са изземвали цялата частна собственост в държавата и въобще не са разстреляни хиляди хора от интелигенцията ,след народния съд. Не,не ,тия неща не са се случили, това са халюцинации на некви луди хора. Предполагам разбирате, че това е сарказъм?

    Коментиран от #56

    10:01 23.07.2021

  • 27 мръсен комуняга

    5 21 Отговор
    разстрел за комунягите

    10:19 23.07.2021

  • 28 temerut

    18 4 Отговор

    До коментар #9 от "Магаре":

    Не става дума за комунизън,а за личност и творчество!Къде в поезията му намираш и слова за това?А вечният стремеж на човека да живее достойно, в справедливо общество и с вяра и дързост за бъдещето в твочеството му са изведени като изначални ценности.Поклон пред твореца,завещал такова емоционално богатство на народа ни!

    11:03 23.07.2021

  • 29 2121

    11 16 Отговор
    Не изкарвайте ,човек получавал пари от Англия,/лири стерлинги-всичко беше съобщено от племеник на Н. Й. Вапцаров в предаване по телевизията,преди година и повече/,ръководител на ударни групи,които разстрелват българи ,които не са привърженици на комунистите.Каква е майка му? Протесттантка!Още един факт за неуважение и съмнение към сем. Вапцарови.Никола Вапцаров е бил постоянно безработен. Кои не работят в Царсво България -само нелегални, комунисти, вечно недоволни от правителството и Цар Борис III.Не Цар Борис III е виновен за престъпленията на другарите комунисти, а те самите.Разстрелът е точен.Цялата група от 6 ,занимавали се с подривна дейност са разстреляни.И монархо-фашизъм в Царство България е нямало.Но ,терористичен социализъм 45/50 г .,лагери в Белене ,Скравена, Ловеч, Урановите мини край гр.Ямбол, разстреляни Регенти, Принц Кирил/брат на непрежалимия Цар Борис III/,лекари, учители, инженери, юристи, земеделци, проф.Станишев е имало.Има документи.Дори да бъдат подправени ,престъпленията на Лев Главинче и Мирчо Спасов не могат да бъдат заличени.Затова ,не хвалете Никола Вапцаров.А до поезията :На първо място е Яворов, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, нашия Патриарх Иван Вазов, Хр. Ясенов,Дора Габе, Елисавета Багряна, Яна Язова/проза и малко поезия;убита в дома си от комунистите-има документи,намерете ги,както аз ги открих/,Виринея Вихра.

    Коментиран от #30, #33

    11:16 23.07.2021

  • 30 Гената

    18 7 Отговор

    До коментар #29 от "2121":

    А от кого е получавала пари Елисавета Багряна, подписала смъртната му присъда със своето "колегиялно" становище, че Вапцалов не е нищо особено за българската поезия ?

    11:45 23.07.2021

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Госあ

    19 6 Отговор
    Простолюдието е толкова заблудено, че си позволява да плюе по малкото достойни българи. А коя беше таа елисавета багряна? Бездарна снобарка излязла от калта.

    Коментиран от #44

    12:05 23.07.2021

  • 33 Госあ

    11 4 Отговор

    До коментар #29 от "2121":

    Така е, фашизъм не е имало. Какъв национал социализъм, при австрийско пиянде ицялата му нефелна фамилийка която коли и беси в държавата. Освен това, фашизъм се гради на индустрия от учени и инженери, а не от въжеплетачи и "производители" на лимонада.

    12:09 23.07.2021

  • 34 Госあ

    13 4 Отговор
    Не знам защо комунистите не са постъпили като копоите на самозвания цар и не са ликвидирали цялото котило с децата. Много проблеми щяха да отпаднат след завръщането на стария мошеник в България.

    12:15 23.07.2021

  • 35 ХПМ

    15 2 Отговор
    Прекрасни творби. Настръхвам като ги чета

    12:47 23.07.2021

  • 36 Мечо Пух

    20 3 Отговор
    По мое скромно мнение по сила стиховете на Вапцаров са най-близо до тези на Ботев. Двама млади български гении, посветили живота и поезията си на този беден изстрадал наш народ. Поезията им не е кабинетна и изсмукана от пръсти като на Багряна "подир облаците", а остра, полемична.

    14:48 23.07.2021

  • 37 мнение

    6 16 Отговор
    Никола Вапцаров служи на комунити убивали ,български личности.Той ръководи групи, които чрез пари от Англия /изпращани на Вапцаров,както съобщи неговия племеник/се снабдяват с оръжие и убиват много заслужели личности, които знаят какво е тероризъм.След 09.09.1944 г.Тези комунисти убиваха наред.Проведоха фалшивия "Народен съд"и убиха елита на България.След това България беше покрита от лагери,където умряха още българи.Има документи.За Никола Вапцаров и другите 5 индивида присъдата беше справедлива.Дали Ел. Багряна е поетеса или не ,това вече беше коментирано-да добра поетеса е.Монорхо-фашизъм в Царство България не е имало.Дали Царската фамилия не се харесва на комунисти типЛев Главинчев или Мирчо Спасов също има мнения-комунистите/плебеите/никога не са харесвали тези които са над тях,по образование, езици, морал.Има книга ДЕД-в нея точно са описани престъпленията на ком. партия и книгата "Инфаркт"от В. Акьов.Когато лъжеш/обичайно сътояние на комунистите/никой не ти вярва.Никола Вапцаров е признал всичко при разпитите и присъдата е точна.Няма нужда да лъжем и да манипулираме младите.Всъщност те могат да прочетат документи и да узнаят истината.

    Коментиран от #38

    16:51 23.07.2021

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор
    ВАПЦAPOB E БИЛ ............. PEZИДЕHT KAТО ............. (П)PREZИДЕHTA ............. MУНЧО

    17:33 20.12.2023

  • 40 Адриан Василев

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "бай Киро":

    Македонист, ама не съвсем! Инак нямаше да напише „Над мойта ЗЕМЯ в тебето опира Пирин...“ и т.н.1, а „Над мойта РОДИНА в небето опира Пирин...“

    Коментиран от #48

    10:44 07.03.2024

  • 41 Мдаа

    0 3 Отговор
    Държавата в библията е оплиличена на Звяр.Най-тежките наказания до ден днешен са против нея.Всъщност ЗЗДържавата е ЗЗВластта.Държава винаги е имало, само властта се сменя.

    10:46 19.01.2025

  • 42 След разстрела червей

    1 7 Отговор
    Какви. глупаци погубени в младост и сила,жертви на сатаната.Живота е безценен, и не може да се замени с нищо.Какво ги ползва убитите, дори да 6а умрели за рая на земята. Те няма да му се насладят.

    10:53 19.01.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Типично за комплексарите е

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Госあ":

    да се представят за ВИПове, а другите – за простолюдие. Видиш ли такъв да ти дава акъл, го цапардосай с дебела книга по к.хата кр.атуна.
    Ще чуеш как дрънчи на празно.

    03:35 23.07.2026

  • 45 Софето

    4 5 Отговор
    Разстрел за такива небългари

    03:41 23.07.2026

  • 46 Така е,

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "RIP":

    бързо се справяха с платени терористи

    03:41 23.07.2026

  • 47 Дълбок поклон

    4 3 Отговор
    Пред паметта на Никола Вапцаров!
    И той бе предаден от една фльорца, както сега ни предават. Стари, нови- все жадни за власт!
    Народе мой, а ние те обичахме.

    04:01 23.07.2026

  • 48 Що си не

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Адриан Василев":

    Уважиш май ната ти, ако изобщо я знаеш коя е! То за бащата ясно!» Бащата, никога не е известен»- от римското право!

    04:06 23.07.2026

  • 49 нннн

    5 0 Отговор
    ,,Той пеел, Човека.
    Това е прекрасно, нали!"

    04:18 23.07.2026

  • 50 Стеф

    7 0 Отговор
    Дълбок поклон и вечна слава на гениалния Никола Вапцаров!!!

    04:25 23.07.2026

  • 51 Преди смъртта си написва

    6 0 Отговор
    Понякога ще идвам във съня ти
    като нечакан и неискан гостенин.
    Не ме оставяй ти отвън на пътя –
    вратите не залоствай.

    Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,
    ще вперя поглед в мрака да те видя.
    Когато се наситя да те гледам –
    ще те целуна и ще си отида.

    04:38 23.07.2026

  • 52 Хмм

    6 0 Отговор
    Посмъртно е отличен с Международна награда за мир от Световния съвет на мира.

    04:47 23.07.2026

  • 53 Госあ

    1 2 Отговор
    Високо чело и силна мишница ! Идеалът на социалистическия мъж ! Поклон пред гениалния български поет, който е имал всичко за да си живее спокойно докато небългарски управници и техните подлоги гнетят народа !

    05:14 23.07.2026

  • 54 Кака Мара

    2 0 Отговор
    Стиховете на Вапцаров са ми най-любими. Светла му памет.

    05:24 23.07.2026

  • 55 етикет

    0 0 Отговор
    ...а майка му е Елена Везюва, КОЯТО със съдействието на американската мисионерка мис Стоун завършва американския колеж в Самоков...

    05:27 23.07.2026

  • 56 Ооо, не, НЕ !!!

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Иванов":

    Не е имало национализация на земя, животни и де що е могло да се национализира. Не е имало ТКЗС-та и грандомансти предприятия работещи на загуба, защото някое червено величие се е родило там. Не направиха селяните работници вкарвайки ги принудително в тези предприятия. Нямаше "жителство"...
    Нямаше "открити листове" за пограничните райони. Хората пътувах свободно където си пожелаеха. Но пък имаше еднопосочни почивни станции като Белене, Куциян, Слънчев бряг...
    Колкото и да се мъчи а сегашните гадни, България НЕ ФАЛИРА на ТРИ ПЪТИ - 1960, 1977, 1987 години. Златния ни резерв си остана у нас, а не замина за СССР...

    06:07 23.07.2026

  • 57 Хмм

    1 0 Отговор
    интересно, царят казал никога срещу Русия, а арестували Вапцаров за Соболевата акция, посрещали го в Банско, а подложили поета на такива истезания, за които самият той признава при свижданията с близките си - не съм очаквал, че човек може да издържи на такива мъчения, антифашистката борба в България е финансирана от Англия, самолети са хвърляли на партизаните сандъци с храна, дрехии оръжие, затова и партизанското движение е по границите със Сърбия и Гърция, не е вярно че Вапцаров е посягал на партийната каса, детето му умряло от недояждане и липса на лекарства. А Вапцаров е обичан защото само гении могат с думи прости да редят стихове бисери

    06:12 23.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове