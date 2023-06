Защо Кендъл Дженър пази личния си живот в тайна

От няколко месеца насам се говори, че Кендъл Дженър и Bad Bunny са заедно. И двамата обаче са повече от потайни и пазят ревниво личните си взаимоотношения от светлината на прожекторите.

Когато наскоро попитаха модела за романса ѝ с рапъра, тя просто отговори: "Без коментар". Също така сдържан в думите е и Bad Bunny, който пък сподели пред Rolling Stone, че е наясно, че хората ще обсъждат личния му живот, но самият той няма намерение да го коментира.

Откакто стана известна с участието си в риалитито Keeping Up With the Kardashians още на 11-годишна възраст, Кендъл Дженър все така привлича общественото внимание. Самата тя обаче признава, че не е създадена за живот под светлината на прожекторите. "Не съм добра в това. Правя го и съм се научила как да го правя", споделя тя пред The Wall Street Journal.

По думите ѝ сестра ѝ Ким Кардашиан е по-подходяща за светски живот, тъй като обича да бъде снимана. На Кендъл обаче ѝ отнема години, преди да си каже: "Добре, предполагам, че вече свиквам с това и всичко е наред и го разбирам."

Това обаче далеч не означава, че Кендъл Дженър не харесва живота си. Напротив. "Смятам се за един от най-щастливите хора на планетата, че мога да живея живота, който имам", казва още моделът. Но не крие, че продължава да го усеща като предизвикателство.

В интервюто тя споделя, че причината да пази личния си живот в тайна, е разбирането ѝ, че по-здравословният начин за справяне с взаимоотношенията, е когато те останат далеч от чуждото внимание.

За Кендъл Дженър щастието да бъде майка тепърва предстои. Тя признава, че се вълнува за този период от живота си, но той все още не е настъпил. Въпреки че все още изчаква, за да създаде семейство, тя вече има ясна представа, че когато децата се появят в живота ѝ, ще ги отгледа извън Лос Анджелис и далеч от зоркото око на папараците, пише lifestyle.bg.