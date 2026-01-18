Новини
Генерал Сирски: Украинската армия ще премине скоро към настъпателни операции
  Тема: Украйна

Генерал Сирски: Украинската армия ще премине скоро към настъпателни операции

18 Януари, 2026 20:48 1 404 129

Сирски обяснява, че такъв подход води до това, че руснаците са принудени да ангажират и изтеглят значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпрат активните действия на Силите за отбрана

Генерал Сирски: Украинската армия ще премине скоро към настъпателни операции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски обявява, че Украйна ще провежда настъпателни операции, тъй като в отбрана победа не се постига. За това съобщава Сирски в интервю за LB.ua, цитирано от Фокус.

Според Сирски, глобалните планове на Русия за 2026 г. не са се променили. Русия е насочила вниманието си към цяла Украйна и се придържа към плановете си.

"Всички направления на провеждане на настъпателни действия също остават същите, променят се само сроковете, количеството оръжие, личният състав. Всичко останало остава както беше. Тоест, те се придържат към плановете си“, заявява главнокомандващият ВСУ.

Той отбелязва, че Украйна ще продължи да се защитава, но ще провежда и настъпателни операции.

"Ще провеждаме стратегическа отбранителна операция, като при това разбираме, че в отбрана не може да се спечели победа. Затова, съответно, ще провеждаме настъпателни операции, ще се борим, за да запазим оперативната инициатива“, заявява главнокомандващият.

Сирски обяснява, че такъв подход води до това, че руснаците са принудени да ангажират и изтеглят значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпрат активните действия на Силите за отбрана.

Припомняме, че в периода от август до октомври 2025 г. украинските военни провеждаха контраофанзивни действия в Донбас.

Според думите на главнокомандващия ВСУ Олександър Сирски, по това време Силите за отбрана на Украйна са разбили настъпващата група на Русия и са освободили над 430 квадратни километра на север от Покровск. Освен това, руснаците са загубили над 13 хиляди войници в тези сражения.


Украйна
Оценка 2.8 от 37 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    20 51 Отговор
    Нека грухтенето на ватнишките подлоги да започне сега!

    Коментиран от #39

    20:49 18.01.2026

  • 2 Доналд Трамп, президент США

    39 11 Отговор
    Ну, укри, где контранаступ?

    20:49 18.01.2026

  • 3 вай вай

    15 43 Отговор
    Русийката утече в канала..

    Коментиран от #40, #45

    20:49 18.01.2026

  • 4 Тунтун

    40 8 Отговор
    Браво! За два дни сте в Москва!

    20:49 18.01.2026

  • 5 Победа Украйна🇺🇦

    14 48 Отговор
    Браво! Още 2 милиона рашистки орки при кобзон!

    20:49 18.01.2026

  • 6 Механик

    14 39 Отговор
    А на мен Козлодуйския ми наду главата, че от руснак войник не става, и е прав.

    20:50 18.01.2026

  • 7 Да,бе

    47 12 Отговор
    Най-вероятно ще се сбият за последните места в гробищата...Нисък интелектуален потенциал или с една дума украинец.

    20:51 18.01.2026

  • 8 Хмм

    44 8 Отговор
    в украйна в момента е много студено, като при нас, -12 градуса, тоя сбърканяк ще ги праща в настъпление, вече си мисля че работи за руснаците

    Коментиран от #119

    20:52 18.01.2026

  • 9 Пич

    36 9 Отговор
    Кога бе , МиСирски ?! Кога ?!

    20:52 18.01.2026

  • 10 Ай сега

    39 7 Отговор
    щели да преминат скоро към настъпателни операции. Вчера нали настъпваха бре? В ква посока настъпваха а?

    20:53 18.01.2026

  • 11 Ха-ха

    13 31 Отговор
    Бай Дончо разсея Пуся с разни театри за Гренландия, отвличане на Мадуро, отвличане на аятолаха, а през това време напомпи украинците с оръжия и сега Пуся ще квичи.

    Коментиран от #34, #36

    20:53 18.01.2026

  • 12 Георги

    7 20 Отговор
    време беше

    20:53 18.01.2026

  • 13 Нямат

    9 29 Отговор
    край руския позор и унижения, нямат.

    20:53 18.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съдията

    29 8 Отговор
    Абе Брендо ви снабдяваше поне с качествена дрога. Сега кой знае какво шмъркате.

    Коментиран от #48

    20:54 18.01.2026

  • 16 Олеееее....

    33 7 Отговор
    Абе тея още ли за "победа" бълнуват? На ква химия са ?

    20:54 18.01.2026

  • 17 az СВО Победа 80

    34 10 Отговор
    Щом главнокомандващият д пратен да говори подобни небивалици, на които никой не вярва, значи положението за ВСУ е катастрофално.

    Единственото на което са способни е организирането на терористични нападдния срещу меки цели, каквото беше нахлуването в Курска област.

    Коментиран от #27, #37, #57, #71

    20:54 18.01.2026

  • 18 Пе-пе-ре-мога

    27 7 Отговор
    Перемогата пак ще върви на запад. Любимата посока на укро армията.

    20:54 18.01.2026

  • 19 Zaхарова

    11 11 Отговор
    Къде сте бе гуведа!?

    20:55 18.01.2026

  • 20 AЙШEТO

    15 7 Отговор
    AЙ ДАНO, AMA HAДAЛИ 😆😝

    20:55 18.01.2026

  • 21 татунчо 🍌

    29 7 Отговор
    Тоя Сирски е голям шегобиец . Ха-ха !😂 Чакаме четири години да настъпват урките , а те чак сега се сетили , че е време и за това ....Смешници , ако не са толкова жалки ...Иначе обикновените хорица спят с по няколко ката одежди и мръзнат в домовете си , а селяните ги трепят като мухи в окопите ...Укринска им работа .

    Коментиран от #60

    20:55 18.01.2026

  • 22 Сесесере

    8 16 Отговор
    Изчакахме да кобзонясат всички български комунисти, БСП е пред изпадане от играта! Ще изчакаме и путинистите да потънат под земята!

    20:55 18.01.2026

  • 23 Че те и сега

    26 7 Отговор
    настъпваха към Полша успешно

    20:55 18.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Въпрос към жълтосините урки

    19 8 Отговор
    Чували ще си носите ли или ще ви горят в мобилните екарисажи?

    Коментиран от #51

    20:55 18.01.2026

  • 26 А дано

    15 6 Отговор
    Че ми писна да ги слушам как постоянно реват

    20:56 18.01.2026

  • 27 Да де

    11 18 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.След месец започва петата година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    20:56 18.01.2026

  • 28 Олеееее....

    14 6 Отговор
    От студ до къде можеш да превъртиш само ....

    20:57 18.01.2026

  • 29 Шопо

    9 12 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #33

    20:57 18.01.2026

  • 30 Нямаме ток

    10 5 Отговор
    Първо пуснете тока и парното, че перемога по тъмно и студено трудно върви.

    Коментиран от #41, #93

    20:57 18.01.2026

  • 31 Блатна подлога

    9 14 Отговор
    Издъних са да квича неумно и болно от тази новина,слугите на тинята не харесват такива новини,искаме фантазии за оряшници,бадемници ,булави,сърми и друга скрап без аналог....😂😂😂

    20:57 18.01.2026

  • 32 Tова го слушаме

    10 5 Отговор

    До коментар #24 от "Да бе":

    4 години Ха Ха Ха 😂🤣😅😆😁😄😃😀

    20:57 18.01.2026

  • 33 Мизиеца

    16 6 Отговор

    До коментар #29 от "Шопо":

    Ами заминавай да им помагаш на източния укра фронт, бе шопска главо празна!

    20:58 18.01.2026

  • 34 Лъв

    15 25 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха":

    Руснаците унищожават всичко още при доставката, ако има още доставки, унищожават и наемниците и инструкторите немедлено!

    Коментиран от #64

    20:58 18.01.2026

  • 35 На Сирски

    16 21 Отговор
    Му е измръзнал мозъка очевидно

    20:58 18.01.2026

  • 36 айде да видим

    14 20 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха":

    кой ще квичи, ха-ха.
    Обзалагам се, че пак ще е Зеленски.

    Коментиран от #38

    20:58 18.01.2026

  • 37 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    13 15 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?Ммм?

    20:58 18.01.2026

  • 38 Опа

    7 3 Отговор

    До коментар #36 от "айде да видим":

    Аз се обзалагам че ще е M@!k@ 7i...

    Коментиран от #47, #53

    20:59 18.01.2026

  • 39 Айде

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    От кога го чакаме, а все го няма!!

    21:00 18.01.2026

  • 40 Град Козлодуй

    12 14 Отговор

    До коментар #3 от "вай вай":

    Така е приятел. Русия вече е просто един полумъртъв васал на Китай.

    21:00 18.01.2026

  • 41 Ха ХаХа

    12 12 Отговор

    До коментар #30 от "Нямаме ток":

    Те щото един милион руснака са с парно отопление в окопите.Другият милион са в чували насипно.

    Коментиран от #81

    21:00 18.01.2026

  • 42 Покажи им как се прави

    9 10 Отговор
    Те тоа ПИЧ , със ЕДНА Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ ЗА....5 ДНИ!!! ПЛЕНИ 8 И наборни москалчета и 220 -..Г ЕЙНАЗОВЦИ на рамАзан!!!
    А монголоидния ПЕТУШОК ХУ ЙЛО и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким и в момента ( 2 год.) още си ги връщат!!
    Ееееедехееее
    РЕСПЕКТ

    Коментиран от #44

    21:01 18.01.2026

  • 43 Емо

    9 9 Отговор
    Наритай копейка.Направи си кеф.

    21:01 18.01.2026

  • 44 Механик

    11 9 Отговор

    До коментар #42 от "Покажи им как се прави":

    Абе на мен Козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не ставало.И е прав!

    Коментиран от #56

    21:02 18.01.2026

  • 45 Пааак ли ве...😝?!

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "вай вай":

    Уж все ,,утича",пък все ви...,,трича"...😝😂🤣!

    21:02 18.01.2026

  • 46 Аз съм веган

    8 6 Отговор
    Добре че не съм копейка.

    21:03 18.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хаха🤣

    9 8 Отговор

    До коментар #15 от "Съдията":

    сега имат друг снабдител, ама явно качеството е зле 🤣не виждаш ли че състоянието на Медведев и останалите наркомани по руските канали, доста се е влошило, Соловьов и той не е на себе си 🤣🤣🤣

    21:03 18.01.2026

  • 49 Съгласен

    10 9 Отговор
    Добре, че са украинците да сдържат самоотвержено и храбро московските орди. Иначе, отдавна тази азиатска пасмина щеше да нахлуе в Европа!

    21:03 18.01.2026

  • 50 БеГемот

    6 8 Отговор
    Ей го Дей Москва....

    21:03 18.01.2026

  • 51 Да така е

    10 7 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос към жълтосините урки":

    Носят много чували, че много колхозници с ватенчици замърсяват почвата, разбираш ли, много......
    По принцип човешките останки са полезни за земята, но тези са блатни алкохолизирани ватенки....

    21:04 18.01.2026

  • 52 Някой

    7 6 Отговор
    Хаха!
    Има няма, след 100 години. Само да съберат малко войници.
    Смешник!

    21:04 18.01.2026

  • 53 Същата

    5 6 Отговор

    До коментар #38 от "Опа":

    Не, моето дете, Зеленски ще е както винаги ...

    21:04 18.01.2026

  • 54 Синалоа

    8 7 Отговор
    Писъците и църкането на супер неумните блатисти подроги е потресаващо......🤣🤣🤣🤣

    21:04 18.01.2026

  • 55 Абе зае....БИ...

    8 7 Отговор
    Държава без оръжие, пари, Авиация, подводници, кораби, флот, крилати и балистични ракети НАПЪЛНО Е башит узкоглазите монголья на Ху ЙЛО педофила, КИМ и КЮ МЮРИТЕ от Африка!!!
    Скинаа им Ал ката!!

    21:04 18.01.2026

  • 56 А пък на мен...

    6 6 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    ...всички ми надуха главата,че си папагал...и са прави!
    Папагалиш нон-стоп все едни и същи опорки,щото за нещо ново-требе и акъл...

    21:05 18.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 О-лесия

    9 6 Отговор
    А тока и парното пуснахте ли? Че перемога на тъмно и студено трудно върви.

    21:05 18.01.2026

  • 59 Путин трябва шахматно да ви прати

    8 10 Отговор
    По един орешник на 5 10 квадратни километра по цялата ви територия и за 1 час да се приклюми с охрайна и буболечките там завитнаги

    Коментиран от #62

    21:05 18.01.2026

  • 60 Ха-ха !😂

    10 10 Отговор

    До коментар #21 от "татунчо 🍌":

    Най-големия шегобиец днес е не Сирски, а Захарова. Казала на руските крепостни по държавния канал, че Русия е най-високо технологичната държава в света. Как да не умреш от смях Ха-ха !😂

    Коментиран от #90

    21:06 18.01.2026

  • 61 Женерал

    8 6 Отговор
    Женерал Мисирски и неговата армия от десет кокошки щяла да бяга в неизвестна посока за да имитира настъпление.

    21:06 18.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Град Козлодуй

    21 7 Отговор

    До коментар #34 от "Лъв":

    Много грешиш приятел. Русия унищожи сама себе си и народа си.

    Коментиран от #82

    21:08 18.01.2026

  • 65 Изкуството на войната

    21 8 Отговор
    Тепърва рашистите ще ядат голям пердах. Повтаря се всяка една историческа истина ,че агресора винаги губи в крайна сметка,ако не постигне бърза победа в началото.

    Коментиран от #79

    21:09 18.01.2026

  • 66 Горките поляци

    7 13 Отговор
    Поляците като чуят укро перемога и почват да се кръстят на обратно, знаейки в каква посока вървят тези неща.

    21:11 18.01.2026

  • 67 Сатана Z

    3 4 Отговор
    И в Северозапана България казват:

    Ще.....ще.!

    Коментиран от #80

    21:11 18.01.2026

  • 68 Димяща ушанка

    5 2 Отговор
    Аз утре трябваше да влизам в Киев !!! По план !!!

    Коментиран от #129

    21:11 18.01.2026

  • 69 Механик

    6 5 Отговор
    Та нали почна перемога, бе? Преди 3 години почна великата пролетна перемога/контранступ.
    Тогава леопардите и хаймарсите стигнага до Москва. Даааааа!

    Коментиран от #87

    21:11 18.01.2026

  • 70 тъй ами

    4 3 Отговор
    кураж му е майката. Може да си без ток, без парно, без горива, обаче милиардите трябва да се изпросят и да се откраднат, а това става с имитация на боен дух и намерения за настъпление. Докато не разорят тотално Европа все ще настъпват и ще побеждават Русия. А целта е съвсем близо - газа в Европа няма да стигне до края на зимата, а бай Тръмп нещо не си пада по старата госпожа Европа, той харесва млади мацки като Гренландия. А бе, ще победи Украйна, туй по всичко си личи. Ще победи Европа и това е повече от сигурно.

    21:11 18.01.2026

  • 71 1424 ДНЯ

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    ГДЕ БИРЛИН?

    21:11 18.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 СКОРО СКОРО

    4 4 Отговор
    Върнахте ли вече Ф-ките на Дания?

    21:12 18.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ох другари

    5 3 Отговор
    Ах,другари.!Нова безсънна нощ.Що водка ще се изпие тази вечер.Налейте стаканчик да пием от мъка.

    Коментиран от #89

    21:12 18.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Артилерист

    5 4 Отговор
    Сирски затова бе избран да замести Залужни. Да се изхвърля с небивалици. Щял да се бори за запазване на стратегическата инициатива!? Все едно, че сега я има. Руските войски го цепят по целия фронт, Украйна е почти изцяло затъмнена, той развява байряка на "стратегическата инициатива"...

    21:13 18.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 И така цели 500 години

    1 5 Отговор

    До коментар #65 от "Изкуството на войната":

    Нали?

    21:13 18.01.2026

  • 80 хаха🤣

    7 4 Отговор

    До коментар #67 от "Сатана Z":

    Това е много старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣

    21:13 18.01.2026

  • 81 пони, ама розАво

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    Колежке, ти когнитивния дисонанс със заклинания ли го преборваш? Щото и аз опитвах, ама не ми се получи. Синтетиката най ми помагаше, ама е скъпичка а от посолствоТО вече не са така щедри като в началото.

    Коментиран от #112

    21:14 18.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Уточнение

    5 11 Отговор
    Планът бил да настъпва на запад. хи хи хи

    21:14 18.01.2026

  • 84 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ

    5 12 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ - първо в бандерия, после и в другите страни.

    21:14 18.01.2026

  • 85 Евроатлантик

    3 9 Отговор
    А такааа. Ще воювате до последния украинец!

    21:15 18.01.2026

  • 86 А ГДЕ

    3 4 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #115

    21:15 18.01.2026

  • 87 Повтаряй след мен

    4 3 Отговор

    До коментар #69 от "Механик":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.Както каза другарката Симонян през февруари 2022 година.
    По 1000 пъти на ден го повтаряй.Ако не можеш да помниш го пишеш!.
    По 1000 пъти.Всеки ден.

    21:15 18.01.2026

  • 88 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Както казва Дейвид Ковърдейл за Владимир Путин по повод Укрия 2026

    "The people laughed till he said, "Burn"

    21:17 18.01.2026

  • 89 мдаа

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "ох другари":

    Следя те от месеци. Без значение какво име си избираш, човек не може да те сбърка. Липсата на ум и интелект е толкова крещяща, а стилът толкова еднакво тъп, че няма съмнение кой е зад клавиатурата. Наистина ли ти плащат за глупостите, които упорито и самоотвержено ръсиш от сутрин до вечер? Ако наистина ти плащат, значи работодателите ти са по-прости и от теб, защото ти си двоен агент - с писаниците си вдигаш подкрепата за Русия, но не ми се вярва Путин да ти плаща.

    Коментиран от #108, #114

    21:17 18.01.2026

  • 90 татунчо 🍌

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Ха-ха !😂":

    Захарова винаги е права , но урките стават за смях с техните лъжи ! Държавицата им си заминава бавно , но сигурно , солдатите - и те , заедно с нея , а Сирски тръгнал да ни говори , че вече ще преминават към ,,настъпателни операции,, ...Ха-ха !😅 Е , колко да са настъпателни , като вече са в праисторически времена ....🐵

    21:17 18.01.2026

  • 91 Ицо

    4 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #96, #102

    21:17 18.01.2026

  • 92 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Кво става пак Перемога ли ще има ? Хахахах ,засега само към регионалните гробища .

    21:17 18.01.2026

  • 93 какво парно какви 5 евро

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Нямаме ток":

    2 000 000 убити руснака отидоха под земята, ти за парно говориш

    21:17 18.01.2026

  • 94 ЕЙ АТЛАНТИТЕ

    6 4 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф?

    21:17 18.01.2026

  • 95 Тома

    5 6 Отговор
    Да напомня на любознателните, че настъпващите ВСУ / които, според Сирски, са заличили 13 000 руски войници/, успяха да върнат на руската страна цели 26 тленни останки от заличените. А получиха в замяна хиляди.
    Сирски за пореден път става за смях на фона на тези факти!

    Коментиран от #110

    21:17 18.01.2026

  • 96 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "Ицо":

    Ицо ,смуучи ми ..я за мед ,здравословно е .

    21:18 18.01.2026

  • 97 До последния украинец

    2 4 Отговор
    Украинската армия постоянно провежда настъпателни операции в посока Лвов, а сега
    провежда стратегическа отбранителна операция на Запорожка област

    21:18 18.01.2026

  • 98 НАТЮ

    1 2 Отговор
    Разпадна ли се вече?

    21:18 18.01.2026

  • 99 Леле

    3 3 Отговор
    Страх обзе руснаците след тези думи.
    Палячовци.И като се събуди още загубена територия и градове изведнъж загубили стратегическото си значение.

    Коментиран от #107

    21:18 18.01.2026

  • 100 Жълтопаветен измекяр повтарящ

    1 3 Отговор
    Киев за 3 дена и над 2 милиона укро нацисти в дупка

    21:18 18.01.2026

  • 101 АТЛАНТИЧЕСКИЯ ПЛАНКТОН

    2 3 Отговор
    Наведете се и замълчете.

    21:19 18.01.2026

  • 102 НЕ!

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Ицо":

    Има само девалвирали гривни...!

    21:19 18.01.2026

  • 103 Сирски е руснак - Путин е евреин

    4 0 Отговор
    Сирски угроби половин милион путински орки. Някой може ли да ми обясни, защо етнически руснак бие като лъв уж руските войски?

    21:20 18.01.2026

  • 104 ?????

    2 3 Отговор
    Ха ха.
    Руснака Сирски предал родителите си както и рускоговорящия еврей Зеленски предал дядо си естествено са най-големите бандеровци, които просто са разстрелвали такива като тях.
    Даже не ми е интересно що са такива мръсници.

    21:20 18.01.2026

  • 105 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор
    Мхм... ама на къде? Трябва много да Фнимаваш да не тръгнат към Киев ;)

    21:20 18.01.2026

  • 106 тракат им зъбите

    1 3 Отговор
    На останалите неколцина парцаливи укро боеца по траповете в полята им тракат зъбите, но не от смешките на този женерал.

    21:21 18.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Херлок Шолмс

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "мдаа":

    Следи жена си ,че докато ти клефтиш в нета ,на нея съседите тии са и сцццц плли. шннн ....датттаа .

    21:21 18.01.2026

  • 109 БОРИС ДЖОНСЪН

    2 3 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф, а и евреите от Ситито ми дадоха рушвет 1 милион.

    21:21 18.01.2026

  • 110 Дядя Петя,тьiде-б-ил? ))))

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "Тома":

    Хахахахаха тее БА ф устата. Кво обшо има тва бе г--- ЕЙ?!?
    Нали С блатна ЛЕШ хранят пленените монгольяци ма Пен ДЕЛ
    Хихихихихи

    Коментиран от #116

    21:21 18.01.2026

  • 111 Тити

    2 3 Отговор

    До коментар #107 от "Хашим":

    Кой го интересува мнението ти ,бре мнннн....гауууу ?

    21:22 18.01.2026

  • 112 Розовото пони Путин

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "пони, ама розАво":

    При мен когнитивния дисонанс и деменцията са нелечими, Песков ме лекува в бункера с нетрадиционни методи 😅🌈😅🥳

    Коментиран от #123

    21:22 18.01.2026

  • 113 ВЕРНО ЛИ

    2 3 Отговор
    Тагарев бил загинал защитавайки Гренландия?

    21:23 18.01.2026

  • 114 Безаналогова Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #89 от "мдаа":

    Русия е първа по:
    1. Алкохолици
    2. Наркомани
    3. СПИНозни

    Коментиран от #118

    21:23 18.01.2026

  • 115 Кая Калас заяви,че...

    2 3 Отговор

    До коментар #86 от "А ГДЕ":

    ...вече започва да употребява алкохол!
    След явният апетит на Тръмп,към Гренландия!

    Коментиран от #121

    21:23 18.01.2026

  • 116 Абе

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "Дядя Петя,тьiде-б-ил? ))))":

    Суссс бре дртттт хъе.соссс ,роммите ти сццц пххха г3ааа !

    21:23 18.01.2026

  • 117 А защо руснаците се управляват от такъв

    3 1 Отговор
    Простак?

    21:24 18.01.2026

  • 118 Тити

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Безаналогова Русия":

    Ти пък си пдлллл мннтт 4иааа .

    21:24 18.01.2026

  • 119 Има и много по-лошо от студа

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Руски войници в "Червената гора"

    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край."

    Коментиран от #124

    21:25 18.01.2026

  • 120 На този генерал На...

    1 1 Отговор
    ...сирски мозъкът му е замръзнал в неотопления бункер в Киiв.

    21:25 18.01.2026

  • 121 Допълнение

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Кая Калас заяви,че...":

    Имала е прдвид, че вече започва от 8 сутринта. Ей, пропи се тая плоска девочка заради тези световни проблеми.

    21:26 18.01.2026

  • 122 касата

    1 0 Отговор
    Пращайте руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им .🤩🤡📢💤

    Коментиран от #127

    21:27 18.01.2026

  • 123 пони, ама розАво

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Розовото пони Путин":

    Я, още една колежка се разпозна!

    21:27 18.01.2026

  • 124 Хасан Хаспела

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "Има и много по-лошо от студа":

    Ако ми седнеш на х....я обещавам ,че ще живееш много дълго .

    21:27 18.01.2026

  • 125 Русуфил хардлайнар

    0 0 Отговор
    Браво украински братя! Отново ще върнете магучата две години назад! Същински Сизиф е тоа бaшибoзук! Ние бългaрето са гордеем с вас и ви подкрепяме!

    21:29 18.01.2026

  • 126 Хахаха

    0 0 Отговор
    Хахахаха, и тоя е на друга планета.

    21:29 18.01.2026

  • 127 пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "касата":

    Дон Корлеоне ,въпреки че си под прикритие ,да намина другата събота през подлеза на Централна Гара дами сокаш бибека пак за 5лв ?

    21:29 18.01.2026

  • 128 Иво Димчев

    0 0 Отговор
    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    21:30 18.01.2026

  • 129 Димящ Кримски мост!

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Димяща ушанка":

    Аз утре трябваше да събарям отново тоя проклет Кримски мост !!! По план !!!

    21:31 18.01.2026

