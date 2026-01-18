Генерал Сирски: Украинската армия ще премине скоро към настъпателни операции

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски обявява, че Украйна ще провежда настъпателни операции, тъй като в отбрана победа не се постига. За това съобщава Сирски в интервю за LB.ua, цитирано от Фокус.



Според Сирски, глобалните планове на Русия за 2026 г. не са се променили. Русия е насочила вниманието си към цяла Украйна и се придържа към плановете си.



"Всички направления на провеждане на настъпателни действия също остават същите, променят се само сроковете, количеството оръжие, личният състав. Всичко останало остава както беше. Тоест, те се придържат към плановете си“, заявява главнокомандващият ВСУ.



Той отбелязва, че Украйна ще продължи да се защитава, но ще провежда и настъпателни операции.



"Ще провеждаме стратегическа отбранителна операция, като при това разбираме, че в отбрана не може да се спечели победа. Затова, съответно, ще провеждаме настъпателни операции, ще се борим, за да запазим оперативната инициатива“, заявява главнокомандващият.



Сирски обяснява, че такъв подход води до това, че руснаците са принудени да ангажират и изтеглят значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпрат активните действия на Силите за отбрана.



Припомняме, че в периода от август до октомври 2025 г. украинските военни провеждаха контраофанзивни действия в Донбас.



Според думите на главнокомандващия ВСУ Олександър Сирски, по това време Силите за отбрана на Украйна са разбили настъпващата група на Русия и са освободили над 430 квадратни километра на север от Покровск. Освен това, руснаците са загубили над 13 хиляди войници в тези сражения.

