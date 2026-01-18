Генерал Сирски: Украинската армия ще премине скоро към настъпателни операции

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски обявява, че Украйна ще провежда настъпателни операции, тъй като в отбрана победа не се постига. За това съобщава Сирски в интервю за LB.ua, цитирано от Фокус.
Според Сирски, глобалните планове на Русия за 2026 г. не са се променили. Русия е насочила вниманието си към цяла Украйна и се придържа към плановете си.
"Всички направления на провеждане на настъпателни действия също остават същите, променят се само сроковете, количеството оръжие, личният състав. Всичко останало остава както беше. Тоест, те се придържат към плановете си“, заявява главнокомандващият ВСУ.
Той отбелязва, че Украйна ще продължи да се защитава, но ще провежда и настъпателни операции.
"Ще провеждаме стратегическа отбранителна операция, като при това разбираме, че в отбрана не може да се спечели победа. Затова, съответно, ще провеждаме настъпателни операции, ще се борим, за да запазим оперативната инициатива“, заявява главнокомандващият.
Сирски обяснява, че такъв подход води до това, че руснаците са принудени да ангажират и изтеглят значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпрат активните действия на Силите за отбрана.
Припомняме, че в периода от август до октомври 2025 г. украинските военни провеждаха контраофанзивни действия в Донбас.
Според думите на главнокомандващия ВСУ Олександър Сирски, по това време Силите за отбрана на Украйна са разбили настъпващата група на Русия и са освободили над 430 квадратни километра на север от Покровск. Освен това, руснаците са загубили над 13 хиляди войници в тези сражения.
18 Януари, 2026 20:48 1 404 129
1 хаха
Коментиран от #39
20:49 18.01.2026
2 Доналд Трамп, президент США
20:49 18.01.2026
3 вай вай
Коментиран от #40, #45
20:49 18.01.2026
4 Тунтун
20:49 18.01.2026
5 Победа Украйна🇺🇦
20:49 18.01.2026
6 Механик
20:50 18.01.2026
7 Да,бе
20:51 18.01.2026
8 Хмм
Коментиран от #119
20:52 18.01.2026
9 Пич
20:52 18.01.2026
10 Ай сега
20:53 18.01.2026
11 Ха-ха
Коментиран от #34, #36
20:53 18.01.2026
12 Георги
20:53 18.01.2026
13 Нямат
20:53 18.01.2026
15 Съдията
Коментиран от #48
20:54 18.01.2026
16 Олеееее....
20:54 18.01.2026
17 az СВО Победа 80
Единственото на което са способни е организирането на терористични нападдния срещу меки цели, каквото беше нахлуването в Курска област.
Коментиран от #27, #37, #57, #71
20:54 18.01.2026
18 Пе-пе-ре-мога
20:54 18.01.2026
19 Zaхарова
20:55 18.01.2026
20 AЙШEТO
20:55 18.01.2026
21 татунчо 🍌
Коментиран от #60
20:55 18.01.2026
22 Сесесере
20:55 18.01.2026
23 Че те и сега
20:55 18.01.2026
25 Въпрос към жълтосините урки
Коментиран от #51
20:55 18.01.2026
26 А дано
20:56 18.01.2026
27 Да де
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.След месец започва петата година.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
20:56 18.01.2026
28 Олеееее....
20:57 18.01.2026
29 Шопо
Коментиран от #33
20:57 18.01.2026
30 Нямаме ток
Коментиран от #41, #93
20:57 18.01.2026
31 Блатна подлога
20:57 18.01.2026
32 Tова го слушаме
До коментар #24 от "Да бе":4 години Ха Ха Ха 😂🤣😅😆😁😄😃😀
20:57 18.01.2026
33 Мизиеца
До коментар #29 от "Шопо":Ами заминавай да им помагаш на източния укра фронт, бе шопска главо празна!
20:58 18.01.2026
34 Лъв
До коментар #11 от "Ха-ха":Руснаците унищожават всичко още при доставката, ако има още доставки, унищожават и наемниците и инструкторите немедлено!
Коментиран от #64
20:58 18.01.2026
35 На Сирски
20:58 18.01.2026
36 айде да видим
До коментар #11 от "Ха-ха":кой ще квичи, ха-ха.
Обзалагам се, че пак ще е Зеленски.
Коментиран от #38
20:58 18.01.2026
37 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Премери ли ги?Ммм?
20:58 18.01.2026
38 Опа
До коментар #36 от "айде да видим":Аз се обзалагам че ще е M@!k@ 7i...
Коментиран от #47, #53
20:59 18.01.2026
39 Айде
До коментар #1 от "хаха":От кога го чакаме, а все го няма!!
21:00 18.01.2026
40 Град Козлодуй
До коментар #3 от "вай вай":Така е приятел. Русия вече е просто един полумъртъв васал на Китай.
21:00 18.01.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Нямаме ток":Те щото един милион руснака са с парно отопление в окопите.Другият милион са в чували насипно.
Коментиран от #81
21:00 18.01.2026
42 Покажи им как се прави
А монголоидния ПЕТУШОК ХУ ЙЛО и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким и в момента ( 2 год.) още си ги връщат!!
Ееееедехееее
РЕСПЕКТ
Коментиран от #44
21:01 18.01.2026
43 Емо
21:01 18.01.2026
44 Механик
До коментар #42 от "Покажи им как се прави":Абе на мен Козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не ставало.И е прав!
Коментиран от #56
21:02 18.01.2026
45 Пааак ли ве...😝?!
До коментар #3 от "вай вай":Уж все ,,утича",пък все ви...,,трича"...😝😂🤣!
21:02 18.01.2026
46 Аз съм веган
21:03 18.01.2026
48 хаха🤣
До коментар #15 от "Съдията":сега имат друг снабдител, ама явно качеството е зле 🤣не виждаш ли че състоянието на Медведев и останалите наркомани по руските канали, доста се е влошило, Соловьов и той не е на себе си 🤣🤣🤣
21:03 18.01.2026
49 Съгласен
21:03 18.01.2026
50 БеГемот
21:03 18.01.2026
51 Да така е
До коментар #25 от "Въпрос към жълтосините урки":Носят много чували, че много колхозници с ватенчици замърсяват почвата, разбираш ли, много......
По принцип човешките останки са полезни за земята, но тези са блатни алкохолизирани ватенки....
21:04 18.01.2026
52 Някой
Има няма, след 100 години. Само да съберат малко войници.
Смешник!
21:04 18.01.2026
53 Същата
До коментар #38 от "Опа":Не, моето дете, Зеленски ще е както винаги ...
21:04 18.01.2026
54 Синалоа
21:04 18.01.2026
55 Абе зае....БИ...
Скинаа им Ал ката!!
21:04 18.01.2026
56 А пък на мен...
До коментар #44 от "Механик":...всички ми надуха главата,че си папагал...и са прави!
Папагалиш нон-стоп все едни и същи опорки,щото за нещо ново-требе и акъл...
21:05 18.01.2026
58 О-лесия
21:05 18.01.2026
59 Путин трябва шахматно да ви прати
Коментиран от #62
21:05 18.01.2026
60 Ха-ха !😂
До коментар #21 от "татунчо 🍌":Най-големия шегобиец днес е не Сирски, а Захарова. Казала на руските крепостни по държавния канал, че Русия е най-високо технологичната държава в света. Как да не умреш от смях Ха-ха !😂
Коментиран от #90
21:06 18.01.2026
61 Женерал
21:06 18.01.2026
64 Град Козлодуй
До коментар #34 от "Лъв":Много грешиш приятел. Русия унищожи сама себе си и народа си.
Коментиран от #82
21:08 18.01.2026
65 Изкуството на войната
Коментиран от #79
21:09 18.01.2026
66 Горките поляци
21:11 18.01.2026
67 Сатана Z
Ще.....ще.!
Коментиран от #80
21:11 18.01.2026
68 Димяща ушанка
Коментиран от #129
21:11 18.01.2026
69 Механик
Тогава леопардите и хаймарсите стигнага до Москва. Даааааа!
Коментиран от #87
21:11 18.01.2026
70 тъй ами
21:11 18.01.2026
71 1424 ДНЯ
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":ГДЕ БИРЛИН?
21:11 18.01.2026
73 СКОРО СКОРО
21:12 18.01.2026
75 ох другари
Коментиран от #89
21:12 18.01.2026
77 Артилерист
21:13 18.01.2026
79 И така цели 500 години
До коментар #65 от "Изкуството на войната":Нали?
21:13 18.01.2026
80 хаха🤣
До коментар #67 от "Сатана Z":Това е много старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣
21:13 18.01.2026
81 пони, ама розАво
До коментар #41 от "Ха ХаХа":Колежке, ти когнитивния дисонанс със заклинания ли го преборваш? Щото и аз опитвах, ама не ми се получи. Синтетиката най ми помагаше, ама е скъпичка а от посолствоТО вече не са така щедри като в началото.
Коментиран от #112
21:14 18.01.2026
83 Уточнение
21:14 18.01.2026
84 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ
21:14 18.01.2026
85 Евроатлантик
21:15 18.01.2026
86 А ГДЕ
Коментиран от #115
21:15 18.01.2026
87 Повтаряй след мен
До коментар #69 от "Механик":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо.Както каза другарката Симонян през февруари 2022 година.
По 1000 пъти на ден го повтаряй.Ако не можеш да помниш го пишеш!.
По 1000 пъти.Всеки ден.
21:15 18.01.2026
88 Сатана Z
"The people laughed till he said, "Burn"
21:17 18.01.2026
89 мдаа
До коментар #75 от "ох другари":Следя те от месеци. Без значение какво име си избираш, човек не може да те сбърка. Липсата на ум и интелект е толкова крещяща, а стилът толкова еднакво тъп, че няма съмнение кой е зад клавиатурата. Наистина ли ти плащат за глупостите, които упорито и самоотвержено ръсиш от сутрин до вечер? Ако наистина ти плащат, значи работодателите ти са по-прости и от теб, защото ти си двоен агент - с писаниците си вдигаш подкрепата за Русия, но не ми се вярва Путин да ти плаща.
Коментиран от #108, #114
21:17 18.01.2026
90 татунчо 🍌
До коментар #60 от "Ха-ха !😂":Захарова винаги е права , но урките стават за смях с техните лъжи ! Държавицата им си заминава бавно , но сигурно , солдатите - и те , заедно с нея , а Сирски тръгнал да ни говори , че вече ще преминават към ,,настъпателни операции,, ...Ха-ха !😅 Е , колко да са настъпателни , като вече са в праисторически времена ....🐵
21:17 18.01.2026
91 Ицо
Коментиран от #96, #102
21:17 18.01.2026
92 стоян георгиев
21:17 18.01.2026
93 какво парно какви 5 евро
До коментар #30 от "Нямаме ток":2 000 000 убити руснака отидоха под земята, ти за парно говориш
21:17 18.01.2026
94 ЕЙ АТЛАНТИТЕ
21:17 18.01.2026
95 Тома
Сирски за пореден път става за смях на фона на тези факти!
Коментиран от #110
21:17 18.01.2026
96 Дон Корлеоне
До коментар #91 от "Ицо":Ицо ,смуучи ми ..я за мед ,здравословно е .
21:18 18.01.2026
97 До последния украинец
провежда стратегическа отбранителна операция на Запорожка област
21:18 18.01.2026
98 НАТЮ
21:18 18.01.2026
99 Леле
Палячовци.И като се събуди още загубена територия и градове изведнъж загубили стратегическото си значение.
Коментиран от #107
21:18 18.01.2026
100 Жълтопаветен измекяр повтарящ
21:18 18.01.2026
101 АТЛАНТИЧЕСКИЯ ПЛАНКТОН
21:19 18.01.2026
102 НЕ!
До коментар #91 от "Ицо":Има само девалвирали гривни...!
21:19 18.01.2026
103 Сирски е руснак - Путин е евреин
21:20 18.01.2026
104 ?????
Руснака Сирски предал родителите си както и рускоговорящия еврей Зеленски предал дядо си естествено са най-големите бандеровци, които просто са разстрелвали такива като тях.
Даже не ми е интересно що са такива мръсници.
21:20 18.01.2026
105 ДрайвингПлежър
21:20 18.01.2026
106 тракат им зъбите
21:21 18.01.2026
108 Херлок Шолмс
До коментар #89 от "мдаа":Следи жена си ,че докато ти клефтиш в нета ,на нея съседите тии са и сцццц плли. шннн ....датттаа .
21:21 18.01.2026
109 БОРИС ДЖОНСЪН
21:21 18.01.2026
110 Дядя Петя,тьiде-б-ил? ))))
До коментар #95 от "Тома":Хахахахаха тее БА ф устата. Кво обшо има тва бе г--- ЕЙ?!?
Нали С блатна ЛЕШ хранят пленените монгольяци ма Пен ДЕЛ
Хихихихихи
Коментиран от #116
21:21 18.01.2026
111 Тити
До коментар #107 от "Хашим":Кой го интересува мнението ти ,бре мнннн....гауууу ?
21:22 18.01.2026
112 Розовото пони Путин
До коментар #81 от "пони, ама розАво":При мен когнитивния дисонанс и деменцията са нелечими, Песков ме лекува в бункера с нетрадиционни методи 😅🌈😅🥳
Коментиран от #123
21:22 18.01.2026
113 ВЕРНО ЛИ
21:23 18.01.2026
114 Безаналогова Русия
До коментар #89 от "мдаа":Русия е първа по:
1. Алкохолици
2. Наркомани
3. СПИНозни
Коментиран от #118
21:23 18.01.2026
115 Кая Калас заяви,че...
До коментар #86 от "А ГДЕ":...вече започва да употребява алкохол!
След явният апетит на Тръмп,към Гренландия!
Коментиран от #121
21:23 18.01.2026
116 Абе
До коментар #110 от "Дядя Петя,тьiде-б-ил? ))))":Суссс бре дртттт хъе.соссс ,роммите ти сццц пххха г3ааа !
21:23 18.01.2026
117 А защо руснаците се управляват от такъв
21:24 18.01.2026
118 Тити
До коментар #114 от "Безаналогова Русия":Ти пък си пдлллл мннтт 4иааа .
21:24 18.01.2026
119 Има и много по-лошо от студа
До коментар #8 от "Хмм":Руски войници в "Червената гора"
"Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край."
Коментиран от #124
21:25 18.01.2026
120 На този генерал На...
21:25 18.01.2026
121 Допълнение
До коментар #115 от "Кая Калас заяви,че...":Имала е прдвид, че вече започва от 8 сутринта. Ей, пропи се тая плоска девочка заради тези световни проблеми.
21:26 18.01.2026
122 касата
Коментиран от #127
21:27 18.01.2026
123 пони, ама розАво
До коментар #112 от "Розовото пони Путин":Я, още една колежка се разпозна!
21:27 18.01.2026
124 Хасан Хаспела
До коментар #119 от "Има и много по-лошо от студа":Ако ми седнеш на х....я обещавам ,че ще живееш много дълго .
21:27 18.01.2026
125 Русуфил хардлайнар
21:29 18.01.2026
126 Хахаха
21:29 18.01.2026
127 пиночет
До коментар #122 от "касата":Дон Корлеоне ,въпреки че си под прикритие ,да намина другата събота през подлеза на Централна Гара дами сокаш бибека пак за 5лв ?
21:29 18.01.2026
128 Иво Димчев
21:30 18.01.2026
129 Димящ Кримски мост!
До коментар #68 от "Димяща ушанка":Аз утре трябваше да събарям отново тоя проклет Кримски мост !!! По план !!!
21:31 18.01.2026