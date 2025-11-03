Новини
Американският модел Кендъл Дженър навърши 30 г.

Американският модел Кендъл Дженър навърши 30 г.

3 Ноември, 2025 18:43

  • кендъл дженър-
  • рожден ден

Звездата е известна със своята сдържаност, което я отличава от прословутото скандално семейство Кардашиян-Дженър

Американският модел Кендъл Дженър навърши 30 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

30-години празнува днес американският модел, телевизионна водеща и предприемач Кендъл Никол Дженър. Тя е родена на 3 ноември 1995 г. в Лос Анджелис. Родителите ѝ са олимпийският златен медалист Брус (който промени името си на Кейтлин след смяната на пола си) Дженър и телевизионният продуцент Кристин Дженър.

Като тийнейджърка Кендъл става известна благодарение на риалити шоуто „Keeping Up with the Kardashians“, което донася на цялото семейство световна слава. Дебютира като модел на 14-годишна възраст, подписвайки договор с Wilhelmina Models.

Снимка: Инстаграм

На 19 години Дженър дефилира за Marc Jacobs. Следват сътрудничество с водещи световни марки, включително Chanel, Versace, Givenchy, Fendi, Balmain и Dior. Кендъл е красила кориците на Vogue, Harper's Bazaar и Elle. През 2017 г. тя оглави класацията на Forbes за най-високоплатения модел в света.

Дженър се пробва и в актьорството, появявайки се в сериалите „Hawaii Five-0“ (2012) и „Ocean's 8“ (2018).

Звездата е известна със своята сдържаност, което я отличава от прословутото скандално семейство Кардашиян-Дженър.


