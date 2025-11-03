Американският модел Кендъл Дженър навърши 30 г.

30-години празнува днес американският модел, телевизионна водеща и предприемач Кендъл Никол Дженър. Тя е родена на 3 ноември 1995 г. в Лос Анджелис. Родителите ѝ са олимпийският златен медалист Брус (който промени името си на Кейтлин след смяната на пола си) Дженър и телевизионният продуцент Кристин Дженър.
Като тийнейджърка Кендъл става известна благодарение на риалити шоуто „Keeping Up with the Kardashians“, което донася на цялото семейство световна слава. Дебютира като модел на 14-годишна възраст, подписвайки договор с Wilhelmina Models.
На 19 години Дженър дефилира за Marc Jacobs. Следват сътрудничество с водещи световни марки, включително Chanel, Versace, Givenchy, Fendi, Balmain и Dior. Кендъл е красила кориците на Vogue, Harper's Bazaar и Elle. През 2017 г. тя оглави класацията на Forbes за най-високоплатения модел в света.
Дженър се пробва и в актьорството, появявайки се в сериалите „Hawaii Five-0“ (2012) и „Ocean's 8“ (2018).
Звездата е известна със своята сдържаност, което я отличава от прословутото скандално семейство Кардашиян-Дженър.
1 Я гле...
Коментиран от #3, #4
18:45 03.11.2025
2 УдоМача
18:54 03.11.2025
3 УдоМача
До коментар #1 от "Я гле...":Ама на втората снимка си е баш цепеняк :D
Коментиран от #5
19:00 03.11.2025
4 Новичок
До коментар #1 от "Я гле...":За авторката ли пишеш ???
Коментиран от #6
19:10 03.11.2025
5 Прокурора
До коментар #3 от "УдоМача":Ей ! Еей ! Шъът !!!
19:11 03.11.2025
6 Ох, ох
До коментар #4 от "Новичок":За авторката се пише само с голям маркер с много мастило!
19:13 03.11.2025