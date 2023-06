Необичайно състезание по носене на съпруги в Канада (ВИДЕО)

Канадското градче Бърнаби бе домакин на необичайно състезание.. по носене на съпруги. В надпреварата се включиха десетки двойки, които преодоляха трасе, изпълнено с препятствия. Условието за участие бе мъжете да носят своите любими на гръб.

VIDEO CORRECTION: Couples compete in a wife-carrying contest at the Scandinavian Midsummer Festival in Burnaby, Canada. We will delete tweets containing a video with the incorrect name of one of the winners pic.twitter.com/SrVo7RfGO1