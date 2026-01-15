Новини
Нора Шопова очаква второ дете

15 Януари, 2026 12:16 732 14

  • нора шопова-
  • бременна-
  • второ дете

Нора се чувства добре и приема бременността спокойно

Нора Шопова очаква второ дете - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нора Шопова, която за кратко имаше изяви и като синоптичка в телевизията, е добре позната на публиката не само с красотата си, но и с историческото си постижение – тя е първата българка, украсила корицата на най-популярното модно списание в света – Vogue.

В началото на декември 2022 година Нора стана майка за първи път, когато роди момченце, което кръсти Вихрен, пише Hotnews.bg. Тогава тя сподели емоционално в социалните мрежи: „Не съм се чувствала по-пълноценна и щастлива никога до момента. След стотиците, да не кажа хиляди пожелания, които неспирно валят и орисват в здраве, любов и радост Вихи, искам да ви кажа едно огромно ‘Благодаря’!“

View this post on Instagram

A post shared by Nora Shopova (@norashopova)


Днес щастието в семейството е още по-голямо, а радостната новина за второ дете – при това момиченце – прави момента още по-вълнуващ. Запознати коментират, че Нора се чувства добре и приема бременността спокойно, наслаждавайки се на този неочакван, но изключително щастлив подарък от съдбата.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рагу, зъби и...

    6 2 Отговор
    един чифт изцъклени комбали

    Коментиран от #4, #5, #8

    12:23 15.01.2026

  • 2 Чуди

    5 0 Отговор
    се кой е бащата, обаче

    Коментиран от #6

    12:25 15.01.2026

  • 3 Груди стругаря

    5 1 Отговор
    Коя е Нора и коя е Шопова?

    12:26 15.01.2026

  • 4 Не си

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "рагу, зъби и...":

    прав, тя е алтернативно женствена

    12:26 15.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Юрист

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чуди":

    Адвокат Косев

    Коментиран от #9

    12:28 15.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не е той,

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Юрист":

    адвокатът е упълномощил другиго да се заеме с тази задача.

    Коментиран от #11

    12:31 15.01.2026

  • 10 Сандо

    2 0 Отговор
    Целият български народ е в очакване.Целият български народ се подготвя да дундурка бебета.И после целият български народ ще се грижи да доживее щастливо до пенсия.И дано да го кръстят Мусала.Амин!

    12:33 15.01.2026

  • 11 Юрист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не е той,":

    Ти светиш ли им

    12:40 15.01.2026

  • 12 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Е, спала без гащи, очаква детенце,...това са хубави работи 👍

    12:44 15.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Боли ма ху@

    12:47 15.01.2026