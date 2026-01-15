Нора Шопова очаква второ дете

Нора Шопова, която за кратко имаше изяви и като синоптичка в телевизията, е добре позната на публиката не само с красотата си, но и с историческото си постижение – тя е първата българка, украсила корицата на най-популярното модно списание в света – Vogue.
В началото на декември 2022 година Нора стана майка за първи път, когато роди момченце, което кръсти Вихрен, пише Hotnews.bg. Тогава тя сподели емоционално в социалните мрежи: „Не съм се чувствала по-пълноценна и щастлива никога до момента. След стотиците, да не кажа хиляди пожелания, които неспирно валят и орисват в здраве, любов и радост Вихи, искам да ви кажа едно огромно ‘Благодаря’!“
Днес щастието в семейството е още по-голямо, а радостната новина за второ дете – при това момиченце – прави момента още по-вълнуващ. Запознати коментират, че Нора се чувства добре и приема бременността спокойно, наслаждавайки се на този неочакван, но изключително щастлив подарък от съдбата.
