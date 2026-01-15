Трагедия в София! 24-годишен младеж загина! Хале се срина върху трима работници

Около 13:48 ч е паднало хале върху трима работници на ул. "Суходолска", съобщиха от Спешна помощ за bTV.
24-годишен е получил черепно-мозъчна травма, казаха от полицията. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия, но, за съжаление, е починал.
51-годишен е с травма на кръст и крак. Спешният екип го е транспортирал във ВМА. Мъж над 50 г. е отказал преглед и е оставен на мястото на инцидента.
На място са екипи на Трето районно, пожарната и спешна помощ.
1 защо
15:49 15.01.2026
2 Най-вероятно
15:49 15.01.2026
3 КЪДЕ ГИ ПУСКАТ. ПЪЪРВО РАЗПИТИ
15:51 15.01.2026
4 Гиберясаха
15:51 15.01.2026
5 Анелия Андреева
15:57 15.01.2026
6 Що да е трагедия?
15:58 15.01.2026
7 Оня с рикията
15:59 15.01.2026
8 ма ДУРО
Язък...
Но, "надеждата учи а последна"...
16:01 15.01.2026
9 МНОГО МОЛЯ!
но какво значи “хале”, че не знам?! Нещо повече, май, май такава дума няма, има скеле, зеле и т.н.
16:03 15.01.2026
10 Никой
16:04 15.01.2026
11 Тъжно
16:11 15.01.2026