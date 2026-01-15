Новини
Трагедия в София! 24-годишен младеж загина! Хале се срина върху трима работници

Трагедия в София! 24-годишен младеж загина! Хале се срина върху трима работници

15 Януари, 2026 15:44 1 333 11

На място са екипи на Трето районно, пожарната и спешна помощ

Трагедия в София! 24-годишен младеж загина! Хале се срина върху трима работници - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 13:48 ч е паднало хале върху трима работници на ул. "Суходолска", съобщиха от Спешна помощ за bTV.

24-годишен е получил черепно-мозъчна травма, казаха от полицията. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия, но, за съжаление, е починал.

51-годишен е с травма на кръст и крак. Спешният екип го е транспортирал във ВМА. Мъж над 50 г. е отказал преглед и е оставен на мястото на инцидента.

На място са екипи на Трето районно, пожарната и спешна помощ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 защо

    3 3 Отговор
    Маре, а "кръста" католически или православен е?

    15:49 15.01.2026

  • 2 Най-вероятно

    5 0 Отговор
    са рязали халето неправилно. Собственици наемат неквалицирани работници за по-евтино сега, може би трябва да отговаря, но едва ли.

    15:49 15.01.2026

  • 3 КЪДЕ ГИ ПУСКАТ. ПЪЪРВО РАЗПИТИ

    8 0 Отговор
    АРЕСТУВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ФИРМАДЖИЯТА. НЕЛЕГАЛНИ БАРАБИ ЛИ СА ОТ СИВИЯ СЕКТОР.КАСКИ РЪКАВИЦИ ИМАЛИ ЛИ СА....

    15:51 15.01.2026

  • 4 Гиберясаха

    4 0 Отговор
    Пак неграмотни събарят стаи стени

    15:51 15.01.2026

  • 5 Анелия Андреева

    2 1 Отговор
    Ужаст!

    15:57 15.01.2026

  • 6 Що да е трагедия?

    2 3 Отговор
    Нали е у Факултето? Това не е трагедия, а късмет за българите...

    15:58 15.01.2026

  • 7 Оня с рикията

    2 0 Отговор
    Навеса как е? Ще се оправи ли?

    15:59 15.01.2026

  • 8 ма ДУРО

    2 1 Отговор
    Ееех халето да бе в "партийния дом"... Каква всенародна радост щеше да настане...
    Язък...
    Но, "надеждата учи а последна"...

    16:01 15.01.2026

  • 9 МНОГО МОЛЯ!

    3 1 Отговор
    Трагедията наистина е голяма!!!,
    но какво значи “хале”, че не знам?! Нещо повече, май, май такава дума няма, има скеле, зеле и т.н.

    16:03 15.01.2026

  • 10 Никой

    1 1 Отговор
    Навсякъде са без каски и не се спазва нищо.

    16:04 15.01.2026

  • 11 Тъжно

    0 0 Отговор
    Завалията отишъл да изкара някое евро, вместо това му приключил земният път :(

    16:11 15.01.2026

