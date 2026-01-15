Трагедия в София! 24-годишен младеж загина! Хале се срина върху трима работници

Около 13:48 ч е паднало хале върху трима работници на ул. "Суходолска", съобщиха от Спешна помощ за bTV.

24-годишен е получил черепно-мозъчна травма, казаха от полицията. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия, но, за съжаление, е починал.

51-годишен е с травма на кръст и крак. Спешният екип го е транспортирал във ВМА. Мъж над 50 г. е отказал преглед и е оставен на мястото на инцидента.

На място са екипи на Трето районно, пожарната и спешна помощ.