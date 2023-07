Отиде си носителят на "Оскар" Алън Аркин

Актьорът Алън Аркин почина на 89 години в дома си в Калифорния, съобщи Ройтерс.

Многостранният талант позволява на Алън Аркин да се изявява както в комични, така и в драматични роли. Номиниран е четири пъти за награда "Оскар", като я печели за ролята на дрогиращ се дядо в "Мис Слънчице" през 2006 г.

