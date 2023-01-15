Кой има имен ден днес, 15 януари 2026 г. Честито!

Църквата почита днес свети Гавриил Лесновски, един от тримата велики последователи на рилския пустинножител св. Иван Рилски.

Гаврил празнува имен ден днес за първи път тази година, ще черпи и на Архангеловден, и на 26 Март - Събор на Св. Архангел Гавриил, пише offnews.bg.

Светецът е живял през ХІ – ХІІ век. Роден е в македонското с. Осиче, родителите му били богати и той получил добро образование. Сгодили го за невяста от добър род, тя обаче починала преди сватбата. Тогава Гавриил постъпил в манастир и приел монашество.

С наследството, което получил от родителите си, той построил манастир с църква на името на св. Архангел Михаил в Лесновската планина в Северна Македония, близо до сегашния град Кратово. Преподобният отец събрал монаси, поставил им игумен, а самият той се уединил в планината на пустинножителство и мълчание, като се подвизавал така 30 години. После се завърнал в своя манастир и починал на 15 януари.

Тридесет години след смъртта на преподобни Гавриил един руски монах на име Йосиф в град Средец (София) се отправил към мястото, където преподобният се подвизавал, намерил гроба му, открил нетленните му мощи, положил ги в ковчег и ги предоставил за молитвено поклонение на вярващите.

Много години светите мощи на преподобния Гавриил почивали в Лесновския манастир и вършили множество чудеса. Навярно в ХІІІ век някой от българските царе на Асеновата династия ги пренесъл в своята столица Търново и ги положил в църквата "Св. Апостоли" на Трапезица.

След османското нашествие в България следите на светите мощи на преподобния Гавриил Лесновски се губят. Основаният от него манастир по-късно бил наречен на негово име и станал важно книжовно средище.