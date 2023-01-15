Кой има имен ден днес, 15 януари 2026 г. Честито!

Църквата почита днес свети Гавриил Лесновски, един от тримата велики последователи на рилския пустинножител св. Иван Рилски.
Гаврил празнува имен ден днес за първи път тази година, ще черпи и на Архангеловден, и на 26 Март - Събор на Св. Архангел Гавриил, пише offnews.bg.
Светецът е живял през ХІ – ХІІ век. Роден е в македонското с. Осиче, родителите му били богати и той получил добро образование. Сгодили го за невяста от добър род, тя обаче починала преди сватбата. Тогава Гавриил постъпил в манастир и приел монашество.
С наследството, което получил от родителите си, той построил манастир с църква на името на св. Архангел Михаил в Лесновската планина в Северна Македония, близо до сегашния град Кратово. Преподобният отец събрал монаси, поставил им игумен, а самият той се уединил в планината на пустинножителство и мълчание, като се подвизавал така 30 години. После се завърнал в своя манастир и починал на 15 януари.
Тридесет години след смъртта на преподобни Гавриил един руски монах на име Йосиф в град Средец (София) се отправил към мястото, където преподобният се подвизавал, намерил гроба му, открил нетленните му мощи, положил ги в ковчег и ги предоставил за молитвено поклонение на вярващите.
Много години светите мощи на преподобния Гавриил почивали в Лесновския манастир и вършили множество чудеса. Навярно в ХІІІ век някой от българските царе на Асеновата династия ги пренесъл в своята столица Търново и ги положил в църквата "Св. Апостоли" на Трапезица.
След османското нашествие в България следите на светите мощи на преподобния Гавриил Лесновски се губят. Основаният от него манастир по-късно бил наречен на негово име и станал важно книжовно средище.
1 гавраил, мавраил
07:00 15.01.2023
2 баба ЯГА
Коментиран от #5, #13
09:44 15.01.2023
3 По народному
Че стават и се мултиплицират грешки - грешно прочел, грешно разбрал, въобще развален телефон
Коментиран от #23
09:56 15.01.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ромара
До коментар #2 от "баба ЯГА":На ягин ден да го хванеш за главата
13:44 15.01.2023
6 Луд
Коментиран от #7, #21
18:13 15.01.2023
7 Лукашенко
До коментар #6 от "Луд":Еми кръщавай го Крис, Лея, Ник и т.н. Спазвайте традициите, Гавраил, Гаврил, Гавриил е много красиво мъжко българско име.
Коментиран от #8
12:38 16.01.2023
8 Християнско да,
До коментар #7 от "Лукашенко":но няма нищо общо с българщината.
06:29 15.01.2024
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Всички гавраиловци,
08:34 15.01.2024
12 Мъдрият
Статията е от миналата година, не е лоша, но е включен само единият от днес честваните велики светци?! Защо?
Като пишете такава статия - поне поглеждайте в православното календарче - кои светци се празнуват на този ден!
Днес, честваме следните велики светци:
1. Преподобния наш отец Павел Тивейски
2. Свети мъченик Пансофий
3. Преподобни Иоан Колибар
4. Преподобни Гавриил Лесновски
5. Преподобни Прохор Пшински
Особено потресаващо е житието на преподобни Иоан Колибар!
Който иска може да прочете пространните им жития на сайта Православен храм, прекрасни и удивителни жития!
Нека Бог по молитвите на днес честваните светци да ни дари силна вяра, крепка надежда и неугасваща любов към Бога, и винаги твърдо да отстояваме и изповядваме православната си вяра! Амин!
Коментиран от #15, #16, #17, #18
08:47 15.01.2024
13 на Тиквинден
До коментар #2 от "баба ЯГА":Когато тиквите се правят на рачел. 🎃🎃🫕🫙🫙🫙🫙
12:34 15.01.2024
14 Чудо големо !
17:10 15.01.2024
15 Смешник, бутач на паметници ™
До коментар #12 от "Мъдрият":Защо? Хубав въпрос. Възможен отговор: „Всеки исторически факт беше премахнат или фалшифициран, всяка книга пренаписана, всяка картина пренарисувана, всяка статуя и сграда преименувани, всяка дата беше променена. И процесът продължава ден след ден и минута след минута. Историята спря.“ Джордж Оруел, „1984“
00:18 16.01.2024
16 Гост666
До коментар #12 от "Мъдрият":Щом искаш ги чествай . То от тези светци само в тревата трябва, да видиш и да им палиш свещи което няма да стане . Трябва и да се работи не само да се молим на измислени светнати.
06:43 15.01.2025
17 Хейт
До коментар #12 от "Мъдрият":Не нейскам да чета приказки и легенди или глупости за някакъв как живял и се отдал на измисления бог. Вие си ги четете щом ги харесвате . Аз предлагам да прочетете някоя книга с ужаси , убийства или нещо подобно много ме разтоварват може и филм .
06:46 15.01.2025
18 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #12 от "Мъдрият":Не разбрали Бог няма и молитвите не помагат .
06:47 15.01.2025
19 ПРО СТАЧКА
06:47 15.01.2025
20 Платформа
06:48 15.01.2025
21 Родител номер 3
До коментар #6 от "Луд":Жендърите предпочитат Габриел/а, което е същото.
07:21 15.01.2025
22 Пешо Кюстендилецо
08:41 15.01.2025
23 То хубаво ама
До коментар #3 от "По народному":Точно по това време тези земи са били притежание на ИРИ или т. нар. Византия. То бива патрЕотизъм ама трябва и да се чете.
Коментиран от #26
12:03 15.01.2025
24 Анонимен номер 1
23:12 15.01.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Даниела
До коментар #23 от "То хубаво ама":Можеш ли са пишеш виж си правописа не пиши
23:17 15.01.2025