Кой има имен ден днес, 5 юли 2026 г. Честито!

Днес църквата почита св. Атанасий Атонски, но народът го нарича Средлято или Жътвар, защото е в средата на лятото и започва жътвата.
За разлика от зимния св. Атанас, който си съблича кожуха и отива на върха на планината да гони зимата и да вика лятото, летният му съименник си облича кожуха, нахлупва калпака, прогонва щъркелите към южните страни и вика зимата.Наричат го още Средзима. Старите хора казват: “Атанас дойде и лятото дойде!”
Преподобни Атанасий живял през Х век. Родил се в Трапезунд и при кръщението си бил наречен Аврамий. В ранно детство останал сирак. За възпитанието му се грижела една благочестива инокиня.
По-късно отишъл в Цариград. Там той се запознал и усъвършенствал в тогавашните науки. Още в детски години малкия Аврамий силно желаел да служи на Бога чрез иночески трудове. Той станал ученик на преподобни Михаил Малейн и бил подстриган в монашество под името Атанасий.
След време отишъл в Света гора, където се отдал на труден аскетически живот, стараейки се да скрие от всички и своята ученост, и великите си дарования. Но това се оказало невъзможно. Разчули се както големите му знания, така и неговия свет и добродетелен монашески живот. Мнозина започнали да му отдават почести. Уважавали го и видните за онова време сановници и пълководци на имерията Лъв и Никифор.
По-късно Никифор става византийски император. Той щедро подпомагал Атанасия в изграждането и разширяването на светогорските манастири и особено в изграждането на основания от Атанасия манастир, наричан сега Великата лавра св. Атанасий Атонски.
Благочестивият монах Атанасий получил от Бога дар да върши чудеса. С усърдна и гореща молитва към всеподателя Бога той извел изобилна вода до своята лавра. И досега този извор се нарича на неговото име.
Св. Атанасий Атонски завършил земния си път в края на Х век.
Вярвания и обичаи
Вярва се, че на този ден св. Атанас облича кожуха си и ходи при бога да моли за зима, тъй като лятото вече се е преполовило. Съпровожда се с ритуално-магически действия.
Всяка домакиня на този ден коли черна кокошка. Обичаят се нарича кокоша църква.
В Средните Родопи се колят общоселски курбани. Жените раздават пресни погачи за дъжд и берекет.
В западните краища св. Атанас се почита като патрон на орачите, а в Източна България се изпълняват обичаите против суша Пеперуда и Герман.
На 5 юли Църквата почита и паметта на един от най-големите руски светии - Сергий Радонежки.
Имен ден днес празнуват: Атанас, Атанаска, Наско, Начо, Живко, Живка, Живан, Живана, Траян, Траяна, Таско, Трайко, Трайка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
07:00 05.07.2023
2 Живи и здрави
08:28 06.07.2023
3 Механик
Ми на 18-ти януари какво беше? Да не е било Тихомировден?
Коментиран от #4, #14
05:57 05.07.2024
4 Мъдев
До коментар #3 от "Механик":Сменяйки накладките за море бе мунчо стига драска
Коментиран от #7, #8
06:30 05.07.2024
5 Гост666
06:55 05.07.2024
6 ☢️☢️☢️☢️
06:56 05.07.2024
7 💀💀💀💀💀
До коментар #4 от "Мъдев":Я трай бе по добре си смени името че е просташко бе мъдев .
07:00 05.07.2024
8 🥓🥓🥓🥓🥓
До коментар #4 от "Мъдев":Мъдев много поздрави от Ташев и ташунко. 😂😂😂😂😂😂😂😂
07:01 05.07.2024
9 баба Гицка
11:53 05.07.2024
10 заблуждават
Коментиран от #13
18:03 05.07.2024
11 Факт
07:47 05.07.2025
12 Пълни
08:08 05.07.2025
13 Стоянов
До коментар #10 от "заблуждават":Кои сте вие бе празноглавци та да ви заблуждават ? Бие сте си заблудени по рождение !
16:34 05.07.2025
14 Нещо бъркате!
До коментар #3 от "Механик":Атанасовден е на 18 януари...!
07:03 05.07.2026