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Кой има имен ден днес, 5 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 5 юли 2026 г. Честито!

5 Юли, 2023 05:00, обновена 5 Юли, 2026 06:01 20 428 14

  • свети атанасий атонски-
  • имен ден-
  • празник-
  • църква

Църквата почита св. Атанасий Атонски

Кой има имен ден днес, 5 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес църквата почита св. Атанасий Атонски, но народът го нарича Средлято или Жътвар, защото е в средата на лятото и започва жътвата.

За разлика от зимния св. Атанас, който си съблича кожуха и отива на върха на планината да гони зимата и да вика лятото, летният му съименник си облича кожуха, нахлупва калпака, прогонва щъркелите към южните страни и вика зимата.Наричат го още Средзима. Старите хора казват: “Атанас дойде и лятото дойде!”

Преподобни Атанасий живял през Х век. Родил се в Трапезунд и при кръщението си бил наречен Аврамий. В ранно детство останал сирак. За възпитанието му се грижела една благочестива инокиня.

По-късно отишъл в Цариград. Там той се запознал и усъвършенствал в тогавашните науки. Още в детски години малкия Аврамий силно желаел да служи на Бога чрез иночески трудове. Той станал ученик на преподобни Михаил Малейн и бил подстриган в монашество под името Атанасий.

След време отишъл в Света гора, където се отдал на труден аскетически живот, стараейки се да скрие от всички и своята ученост, и великите си дарования. Но това се оказало невъзможно. Разчули се както големите му знания, така и неговия свет и добродетелен монашески живот. Мнозина започнали да му отдават почести. Уважавали го и видните за онова време сановници и пълководци на имерията Лъв и Никифор.

По-късно Никифор става византийски император. Той щедро подпомагал Атанасия в изграждането и разширяването на светогорските манастири и особено в изграждането на основания от Атанасия манастир, наричан сега Великата лавра св. Атанасий Атонски.

Благочестивият монах Атанасий получил от Бога дар да върши чудеса. С усърдна и гореща молитва към всеподателя Бога той извел изобилна вода до своята лавра. И досега този извор се нарича на неговото име.

Св. Атанасий Атонски завършил земния си път в края на Х век.

Вярвания и обичаи

Вярва се, че на този ден св. Атанас облича кожуха си и ходи при бога да моли за зима, тъй като лятото вече се е преполовило. Съпровожда се с ритуално-магически действия.

Всяка домакиня на този ден коли черна кокошка. Обичаят се нарича кокоша църква.

В Средните Родопи се колят общоселски курбани. Жените раздават пресни погачи за дъжд и берекет.

В западните краища св. Атанас се почита като патрон на орачите, а в Източна България се изпълняват обичаите против суша Пеперуда и Герман.

На 5 юли Църквата почита и паметта на един от най-големите руски светии - Сергий Радонежки.

Имен ден днес празнуват: Атанас, Атанаска, Наско, Начо, Живко, Живка, Живан, Живана, Траян, Траяна, Таско, Трайко, Трайка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    16 3 Отговор
    Аре пак повод да се накъркаме и днеска.... Ше се пропиеме от тия празници, ейййй.... Ама по-добре безделници, отколкото без празници.... Ай, честито на именяците и да почерпите, ей!!!

    07:00 05.07.2023

  • 2 Живи и здрави

    2 3 Отговор
    всички Сисоевци! :)))

    08:28 06.07.2023

  • 3 Механик

    12 3 Отговор
    Тоест се получава, че е Атансовден????
    Ми на 18-ти януари какво беше? Да не е било Тихомировден?

    Коментиран от #4, #14

    05:57 05.07.2024

  • 4 Мъдев

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Сменяйки накладките за море бе мунчо стига драска

    Коментиран от #7, #8

    06:30 05.07.2024

  • 5 Гост666

    8 9 Отговор
    Айде поредния светия и поредния празник . Не празнувам именни дни и не ходя на такива . Това за мен е поредната църковна глупост всеки да има имен ден щом е кръстен на някой светнат от мълния . Светци няма това са най обикновени хора направени на такива от няко с кукумявка като пул ,че е направил нещо което после станало като чудо.

    06:55 05.07.2024

  • 6 ☢️☢️☢️☢️

    5 1 Отговор
    На всички празнуващи весела РАДИАЦИЯ а пардон напиване до припадък.

    06:56 05.07.2024

  • 7 💀💀💀💀💀

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдев":

    Я трай бе по добре си смени името че е просташко бе мъдев .

    07:00 05.07.2024

  • 8 🥓🥓🥓🥓🥓

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдев":

    Мъдев много поздрави от Ташев и ташунко. 😂😂😂😂😂😂😂😂

    07:01 05.07.2024

  • 9 баба Гицка

    11 0 Отговор
    Пети Юли не е средата на лятото, а само две седмици от началото на лятото, погледнато астрономически

    11:53 05.07.2024

  • 10 заблуждават

    7 2 Отговор
    ни нарочно с простотии за отвличане на вниманието

    Коментиран от #13

    18:03 05.07.2024

  • 11 Факт

    8 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    07:47 05.07.2025

  • 12 Пълни

    9 2 Отговор
    Незнания. Истинският Атанасов ден е през януари на Св.Атанасий Велики.

    08:08 05.07.2025

  • 13 Стоянов

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "заблуждават":

    Кои сте вие бе празноглавци та да ви заблуждават ? Бие сте си заблудени по рождение !

    16:34 05.07.2025

  • 14 Нещо бъркате!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Атанасовден е на 18 януари...!

    07:03 05.07.2026