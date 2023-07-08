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Кой има имен ден днес, 8 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 8 юли 2026 г. Честито!

8 Юли, 2023 10:39, обновена 7 Юли, 2026 14:48 21 371 10

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  • православна църква

Църквата почита паметта на покровителя на пчелите

Кой има имен ден днес, 8 юли 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 8 юли православната църква почита паметта на Великомъченик Прокопий. В народните представи светецът е покровител на пчеларите и е известен като Прокопий Пчелар.

Св. Прокопий е роден в Йерусалим във втората половина на III век и преди да се покръсти носел името Неаний (съответства на Младен), съобщава vesti.bg. Майка му била езичница и го възпитала в езическите си вярвания, а после го дала на служба при император Диоклециан. Той го назначил за управител на град Александрета в Сирия и му заповядал строго да преследва и наказва християните, ако те не се откажат от вярата си и Иисус Христос, и не искат да почитат идолите. Защото Диоклециан смятал засилването на езическата религия за важно в укрепването на държавната власт в огромната империя.

Неаний вече имал впечатления от добротата и примерния живот на много християни и затова не бил убеден в правотата на императорската повеля, но трябвало да я изпълни. По пътя за Александрета обаче се извила силна буря и той видял във въздуха светъл кръст, като чул глас да го призовава към вярата в Христос. От друга страна младият военачалник бил насърчаван от майка си да продължи с жертвоприношенията пред идолите. А когато накрая Неаний ѝ казал, че вече е готов да приеме християнството, майката се оплакала на императора от сина си. Диоклетиан се разгневил и заповядал за назидание да накажат отклонилия се в християнството Неаний.

Той останал твърд в християнската си вяра, готов да отиде и на смърт заради Христос.

Бил хвърлен в тъмница, където започнали изтезания, редувани с убеждаване да се откаже от вярата. Местни християни помогнали да бъде покръстен в килията с името Прокопий ("преуспяващ"). Като видели вярата и мъжеството на изповедника, някои войници и видни граждани също така се обърнали към Христос. Но и те веднага били жестоко наказани с обезглавяване.

Най-накрая и великомъченикът Прокопий бил посечен с меч. Това станало в 303 г.

Какво повелява традицията на днешния ден

На 8 юли пчеларите стават рано, още преди да е изгряло слънцето, за да сварят пчелите в кошерите. Отиват при тях с 2 бели погачи (едната за Господ, другата за св. Прокопий), кадят пред кошерите хляба, намазват го с мед и после го раздават на съседи и познати за здраве и берекет и, разбира се, за добър мед.

Имен ден днес празнуват Прокопи и Теофил.

В Югоизточна България като покровителка на пчелите се смята св. Богородица.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокопсий

    10 10 Отговор
    Никой не празнува, щото още не са превеле пенциите.

    10:46 08.07.2023

  • 2 Всъщност

    8 6 Отговор
    Ги преведоха още вчера.

    15:24 09.07.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 българин

    5 5 Отговор
    на кой му пука

    10:46 08.07.2024

  • 9 Абе

    7 0 Отговор
    Баааа, виште от коя дата са първите коментари, бе.

    Коментиран от #10

    11:39 08.07.2024

  • 10 нали

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    ви казвам че ни забаламосмосват нарочно

    13:04 08.07.2024