Филип Киркоров се оплака от хората, които го "обичат" заради парите му

Звездата на руската поп музика от български произход Филип Киркоров се оплака от проблеми в любовните си връзки в своя подкаст You Want A Scandal Now? на платформата „ВКонтакте“. Певецът призна, че много често си е затварял очите за това, че не са го обичали, а са се оставяли да бъдат обичани от него. Родената във Варна естрадна звезда е на мнение, че успешният човек трудно си намира подходящ партньор, понеже повечето хора се интересуват само от парите и ползите за тях в отношенията, предава в. Сега.

В интервю с нашумялата певица Клава Кока Киркоров засегна темата за интимните връзки и сподели, че специално при него повечето са завършвали зле заради неискреността на другия човек. „Знаеш ли, че светът се дели на такива, които обичат, и такива, които позволяват да бъдат обичани? Знаеш ли, че в моя живот в 80 процента от случаите са ми позволявали да ги обичам, а само в 20 процента е било обратното?“, казва певецът.

Филип Киркоров намира за ужасни усещанията, когато в ситуация на близост човек разбира, че партньорът му прави всичко само за да извлече полза за себе си. „Ужасно е, когато осъзнаеш, че някой си ляга с теб, защото се нуждае от парите ти… Ти разбираш вътрешно, че е така, но не искаш да го признаеш, защото този човек ти харесва“, споделя Киркоров. Той добавя, че си прави пластични операции и се опитва да изглежда добре „заради този, с когото живее“, но не разкрива дали става дума за жена или мъж, нито други подробности от личния си живот.

Неотдавна 56-годишният естраден идол кардинално смени имиджа си: подстрига се късо и, според коментарите на феновете и критиците си, забележимо се е подмладил. Една от първите, реагирали на промяната, бе актрисата Лариса Гузеева. Тя отбеляза, че Филип Киркоров има правилна форма на черепа, затова липсата на дълга коса му отива. Мнозина в естрадния бранш са на същото мнение.