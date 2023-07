Китайски учени с нов начин за изучаване на първите галактики

Китайски учени представят нов начин за разкриване на природата на първите галактики и тъмната материя в ранната вселена, съобщи Синхуа, позовавайки на научно изследване, публикувано в сп. "Нейчър Астрономи", предава БТА.

Абсорбционните линии от 21 см са система, появяваща се в спектрите на фонови източници с високо червено отместване, дължаща се на неутралните водородни атоми.

