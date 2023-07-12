Кой има имен ден днес, 12 юли 2026 г. Честито!

Православната църква почита днес света Вероника, както и Св. мчци Прокъл и Иларий.

На Разпети петък, докато Иисус Христос влачел огромния дървен кръст и бил на ръба на своите сили, една млада жена на име Вероника се приближила кам Божия Син и с разперена ленена кърпа попила потта и кръвта от лицето на бъдещия Спасител.

Тогава се случило истинско чудо. Ликът на Иисус Христос остава отпечатан върху ленената кърпа. След Разпети петък Света Вероника заминава от Йерусалим за Западна Европа. Свещената кърпа оставя в Рим. След това отпътува за Южна Франция.



Там започва да проповядва и да говори за Спасителя.

В иконографията често изобразяват Света Вероника как държи разперена кърпа, на която се вижда отпечатаното лице на Христос. По-късно нарекли тази кърпа „Платното на Вероника”.



Заради запечатания образ на Исус Христос, приемат Света Вероника за покровител на фотографията и фотографите. Прокъл и Иларий живели по времето на император Траян.



Те били християни и след като не успели да сломят вярата им, езичниците ги наказали с мъченическа смърт.



Иларий бил окован във вериги и посечен, а племенникът му Прокъл - разпънат на кръст и убит със стрели, защото се поклонил на чичо си и извикал "И аз съм християнин". Добри хора погребали телата на двамата едно до друго.

Имен ден празнуват Вероника, Вера и Верка.