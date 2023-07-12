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Кой има имен ден днес, 12 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 12 юли 2026 г. Честито!

12 Юли, 2023 05:53, обновена 12 Юли, 2026 06:06 20 192 11

  • имен ден-
  • празник-
  • света вероника-
  • църква

Православната църква почита света Вероника

Кой има имен ден днес, 12 юли 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Православната църква почита днес света Вероника, както и Св. мчци Прокъл и Иларий.

На Разпети петък, докато Иисус Христос влачел огромния дървен кръст и бил на ръба на своите сили, една млада жена на име Вероника се приближила кам Божия Син и с разперена ленена кърпа попила потта и кръвта от лицето на бъдещия Спасител.

Тогава се случило истинско чудо. Ликът на Иисус Христос остава отпечатан върху ленената кърпа. След Разпети петък Света Вероника заминава от Йерусалим за Западна Европа. Свещената кърпа оставя в Рим. След това отпътува за Южна Франция.

Там започва да проповядва и да говори за Спасителя.

В иконографията често изобразяват Света Вероника как държи разперена кърпа, на която се вижда отпечатаното лице на Христос. По-късно нарекли тази кърпа „Платното на Вероника”.

Заради запечатания образ на Исус Христос, приемат Света Вероника за покровител на фотографията и фотографите. Прокъл и Иларий живели по времето на император Траян.

Те били християни и след като не успели да сломят вярата им, езичниците ги наказали с мъченическа смърт.

Иларий бил окован във вериги и посечен, а племенникът му Прокъл - разпънат на кръст и убит със стрели, защото се поклонил на чичо си и извикал "И аз съм християнин". Добри хора погребали телата на двамата едно до друго.

Имен ден празнуват Вероника, Вера и Верка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веро

    2 17 Отговор
    Проктъренгембъл празнуват.

    06:29 12.07.2023

  • 2 Салфетка

    4 15 Отговор
    Докато влачел тежкия кръст, на края на силите си, една жена отишла да си направи селфи с него.

    07:34 12.07.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дядо Мраз

    4 0 Отговор
    Някой знае ли кога имат имен ден имената Бойко и Делян ?
    Че много хора искат да им изпратят по-здрави ПОЗДРАВИ !

    Коментиран от #6

    08:22 12.07.2025

  • 5 Гост

    5 1 Отговор
    Хубава статия, Тихомире.
    Но, друг път, като правиш копи-пейст да знаеш, че втората история, за Прокъл и Иларий трябва да започва на нов абзац.

    09:18 12.07.2025

  • 6 хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дядо Мраз":

    Християнските имена са или имена на светци, или библейски имена.
    Бойко и Делян звучат ли ти като такива?

    12:09 12.07.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анита от почивка

    0 0 Отговор
    Снощи нигериеца като ми напълни задника д неговата луканка забравих азбуката 🥳🤣🐐

    08:05 12.07.2026

  • 9 Хмм

    1 1 Отговор
    когато се споменават християнски мъченици, снимки като тази са неподходящи, особено пък това "честито"

    08:05 12.07.2026

  • 10 1488

    2 0 Отговор
    само не разбрах кой е тоз Кой дето имал имен ден.
    заглавието трябва да е

    "Който има имен ден днес, 12 юли 2026 г, честито!"

    3 грама мозьк немате
    врабчето има повече

    08:09 12.07.2026

  • 11 1488

    1 0 Отговор
    само не разбрах кой е тоз Кой дето имал имен ден.
    заглавието трябва да е

    "Който има имен ден днес, 12 юли 2026 г, честито!"

    3 грама мозьк немате
    врабчето има повече

    08:10 12.07.2026