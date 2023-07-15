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Кой има имен ден днес, 15 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 15 юли 2026 г. Честито!

15 Юли, 2023 05:01, обновена 14 Юли, 2026 19:27 21 442 21

  • имен ден-
  • свети владимир-
  • църква

Православната църква чества Св. княз Владимир

Кой има имен ден днес, 15 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Православната църква чества Св. княз Владимир - той е известен с покръстването на Киевска Рус през 988. Животът му има два периода- езически и християнски. Като езичник е жесток, отмъстителен и порочен, извършил множество престъпления.

Преди кръщението си ослепял. В християнския период извършва просветителска дейност, укрепва християнската вяра. Умира на 15 юли 1015 година.

Имен ден празнуват: Владимир, Влади, Владимира, Влада, Владо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Именяка

    23 32 Отговор
    Путин и той жесток като тоя светец ! Ленин от мавзолея - и той .

    05:19 15.07.2023

  • 2 Трета линия

    24 15 Отговор
    И зеления Волдемор празнува.

    Коментиран от #10

    05:55 15.07.2023

  • 3 Име

    14 5 Отговор
    Пропусна ли сте, името Мирчо. И те празнуват имен ден!🍹🍹🍹

    06:07 15.07.2023

  • 4 Пропуснали

    17 1 Отговор
    сте името Влад !

    08:09 15.07.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Все руски имена

    20 33 Отговор
    нямат нищо общо с българските , така че в терористична русия може би празнуват въпреки трагедията на много хора,вкарани насила в тая трагична за два народа идиотщина!

    Коментиран от #16

    12:26 15.07.2023

  • 7 Петър

    24 10 Отговор
    Значи, днес хората които носят името Владимир, имат имен ден, а тези хора които са се прекръстили от Владимир на Володимир, имат ли също имен ден днес?

    05:42 15.07.2024

  • 8 Един

    8 9 Отговор
    "с покръстването на Киевска Рус през 988" - а сега Киiв е на окраине ...

    08:37 15.07.2024

  • 9 Доналд каза

    14 2 Отговор
    Да поздравим Победителят.

    11:07 15.07.2024

  • 10 Три-линк

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Трета линия":

    Он е евреин.

    11:09 15.07.2024

  • 11 Купонджия

    4 10 Отговор
    Под празник разбирам да се пие яко, и да става веселбата без да се държи особено на повода. А не да се веят знамена пред разни паметници, че било 3ти март, съединение и т.н. 🥃

    Коментиран от #17

    21:41 15.07.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не,

    9 1 Отговор
    Почитат се Кирик и Юлита. След това е Владимир! Бъдете коректни!

    08:15 15.07.2025

  • 15 Да е жив и здрав още 100 години

    11 4 Отговор
    Президентът Владимир Владимирович Путин !!!

    09:27 15.07.2025

  • 16 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Все руски имена":

    Не са руски, а са славянски имена. Широкоразпространени са във всички славянски народи.

    16:01 15.07.2025

  • 17 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Купонджия":

    Пивтуненето без повод не е празник, а вакханалия. Присъщо е за бедните духом.

    16:03 15.07.2025

  • 18 Притоплен

    3 0 Отговор
    Разказ от 2023 година,нищо ново ,пълнеж

    20:22 15.07.2025

  • 19 Доналд Дък, паток

    3 0 Отговор
    Зеленски настоява за едни 10-20 милиарда подарък за имения си ден!!!

    05:54 15.07.2026

  • 20 Бети кахъра

    0 0 Отговор
    Гаджето ми мутра от Сандански само жълти центове в джоба има

    06:04 15.07.2026

  • 21 Дzверцов

    0 0 Отговор
    Господ здраве да му дава на чичо Вова още дълги години. Да мачка фашизоидната сган със същия плам!

    07:00 15.07.2026