Кой има имен ден днес, 15 юли 2026 г. Честито!

Православната църква чества Св. княз Владимир - той е известен с покръстването на Киевска Рус през 988. Животът му има два периода- езически и християнски. Като езичник е жесток, отмъстителен и порочен, извършил множество престъпления.
Преди кръщението си ослепял. В християнския период извършва просветителска дейност, укрепва християнската вяра. Умира на 15 юли 1015 година.
Имен ден празнуват: Владимир, Влади, Владимира, Влада, Владо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Именяка
05:19 15.07.2023
2 Трета линия
Коментиран от #10
05:55 15.07.2023
3 Име
06:07 15.07.2023
4 Пропуснали
08:09 15.07.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Все руски имена
Коментиран от #16
12:26 15.07.2023
7 Петър
05:42 15.07.2024
8 Един
08:37 15.07.2024
9 Доналд каза
11:07 15.07.2024
10 Три-линк
До коментар #2 от "Трета линия":Он е евреин.
11:09 15.07.2024
11 Купонджия
Коментиран от #17
21:41 15.07.2024
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не,
08:15 15.07.2025
15 Да е жив и здрав още 100 години
09:27 15.07.2025
16 Гост
До коментар #6 от "Все руски имена":Не са руски, а са славянски имена. Широкоразпространени са във всички славянски народи.
16:01 15.07.2025
17 Гост
До коментар #11 от "Купонджия":Пивтуненето без повод не е празник, а вакханалия. Присъщо е за бедните духом.
16:03 15.07.2025
18 Притоплен
20:22 15.07.2025
19 Доналд Дък, паток
05:54 15.07.2026
20 Бети кахъра
06:04 15.07.2026
21 Дzверцов
07:00 15.07.2026