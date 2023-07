Индия изстреля ракета към Луната (ВИДЕО)

Индия стартира третата си мисия до Луната и се надява да стане първата, която ще кацне в близост до южния полюс, който рядко е изследван, предаде BBC, цитирани от NOVA. Ще отнеме малко време, за да стигне дотам. Орбиталният апарат, спускаемият модул и марсоходът "Chandrayaan-3" се очаква да пристигнат едва в края на август.

Но ако успее, Индия ще стане едва четвъртата страна - след САЩ, Китай и бившия Съветски съюз - която успешно ще постигне меко кацане на Луната. На ракетата няма астронавти.

Ако "Chandrayaan-3" успее да постави успешно апарата "Vikram" на повърхността на Луната, Индия ще стане първата страна, която ще кацне в близост до малко изследвания южен полюс. Това е район, който остава в сянка, много по-голям от този на северния полюс на Луната. Според учените има много по-голяма вероятност в този район да бъде открита вода.

India makes history as Indian Space Research Organisation launches rocket to the Moon.



Video: @NewsIADN | Twitter pic.twitter.com/3YuyKrwLbZ