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Кой има имен ден днес, 20 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 20 юли 2026 г. Честито!

20 Юли, 2024 05:00, обновена 18 Юли, 2026 13:31 29 338 26

  • свети илия-
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  • имен ден-
  • почит-
  • църква-
  • празник

Църквата днес чества паметта на пророк Илия

Кой има имен ден днес, 20 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Илинден е един от празниците за предпазване от гръм и градушка. Църквата днес чества паметта на пророк Илия.

Днес имен ден празнуват имената и производните им:

Илия, Илиян, Илияна, Илкo, Илкa, Илчо, Божко, Божана, Божинко, Божинка и др.

Ревностен последовател на Бога и яростен изобличител на идолопоклонничеството, пророк Илия живял по време на цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Разгневен от нежеланието им да спазват заповедите на истинския Бог, светецът опитвал да им посочи правилния път чрез заплаха от суша и глад, чрез чудеса и усърдни проповеди.

Пророк Илия успял да обърне мнозина в правата вяра, но владетелите и по-голямата част от народа тънели в безчестие. Огорчен, но несломен, той продължил заедно с ученика си Елисей да обикаля сред хората и да ги поучава. След като получил предизвестие, един ден пророкът бил отнесен на небето от огнена колесница, като оставил на Елисей само горната си дреха. Юдеите вярвали, че той отново ще слезе сред тях преди идването на Месията. Ето защо когато след много години се появил Йоан Предтеча, той често бил смятан за върналия се на земята пророк. Св. Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Мойсей за един от двамата най-велики старозаветни мъже.

Повсеместно българите тачат св. Илия като господар на небесните природни стихии - градушката, гръмотевиците и светкавиците. Вярва се, че когато той препуска със своите коне по небесния друм, причинява гръм и огън. Ако хората не го почитат, ако не му заколят курбан, светецът може да заключи небесната влага и три години да не пусне дъжд на земята. Затова на Илинден обикновено се коли голямо мъжко животно - бик, вол или овен. Селото се събира на поляна под вековни дъбови дървета и там в казани приготвят курбана. Свещеникът извършва водосвет и освещава гозбата. Със светена вода той ръси наоколо, за да няма суша през лятото. Във всеки дом по традиция се коли най-старият петел на небесния светец.

Cъщecтвувa пoвeриe, чe нa Илиндeн мoрeтo взeмa нaй-мнoгo жeртви кaтo курбaн зa cвeтия прoрoк Илия. Илиндeн идвa c мъртвa хвaткa нa мoрeтo, кaзвaт cтaритe рибaри. Oт днec нaтaтък врeмeтo ce oбръщa, пoчвaт дa духaт eceннитe вeтрoвe, излизaт вълнeния и мъртвo тeчeниe. Дoкaтo прeбрoиш дo пeт, вълнaтa тe удря и cлeд тoвa тe дърпa нaвътрe. Зaтoвa cпoрeд нaрoднитe пoвeрия нa Илиндeн нe ce рaбoти, зaщoтo гръм мoжe дa удaри чoвeк. Нe ce хoди и нa плaж. Вярвaщитe лeтoвници cпaзвaт cтриктнo тoвa и нe припaрвaт дo мoрeтo нa 20 юли и нa 2 aвгуcт, рaзкaзвaт рибaритe.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак в тия

    13 20 Отговор
    Точно така, днес цървулите да не ходят на плаж, да не ги удари гръм. И без това е пренаселено и една хавлия няма къде да опънеш.

    Коментиран от #3

    05:09 20.07.2023

  • 2 Днес

    8 16 Отговор
    е по стар стил, истинската дата за БПС е на 2 август . Така, че празник няма.

    Коментиран от #7

    06:31 20.07.2023

  • 3 Чух те!

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пак в тия":

    А вас ще ви бие всеки ден до следващия Илинден.

    08:59 20.07.2023

  • 4 Божинката

    7 6 Отговор
    Градил Илия, килия.

    Коментиран от #5

    05:36 20.07.2024

  • 5 Опасен чар

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Божинката":

    Стига простотии бе тате!

    05:57 20.07.2024

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да ама

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Днес":

    За брадатия хюм с черните очила де пише от Германия...има...

    08:08 20.07.2024

  • 8 Дядо поп

    9 5 Отговор
    По стар стил беше на 2 август !

    08:28 20.07.2024

  • 9 Опитайте!

    8 0 Отговор
    Молитва към Св. пророк Илия помага при суша и бездъждие. При нас валя след 5 дни.

    11:31 20.07.2024

  • 10 Анджо

    8 3 Отговор
    Сега разбрахте ли днес кой има имен ден, ами пророк Илия. Аз имен ден не празнувам, защо ли, защото аз имам всеки ден имен ден, значи докато си жив това ти е името.

    13:23 20.07.2024

  • 11 Само да попитам

    12 0 Отговор
    Казвате че, "Cъщecтвувa пoвeриe, чe нa Илиндeн мoрeтo взeмa нaй-мнoгo жeртви кaтo курбaн зa cвeтия прoрoк Илия. Илиндeн идвa c мъртвa хвaткa нa мoрeтo, кaзвaт cтaритe рибaри. Oт днec нaтaтък врeмeтo ce oбръщa, пoчвaт дa духaт eceннитe вeтрoвe, излизaт вълнeния и мъртвo тeчeниe." Това беше при стария стил на честване на Илинден. Сега как Господ се съобразява с променената дата и всичко това ПАК важи?

    Коментиран от #12, #22

    14:54 20.07.2024

  • 12 точно така!

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само да попитам":

    Стапата дата беше на 2 август, за която е по-валидно описаната промяна във времето. Редно и логично ли е да натаманяваме новата дата към старата според промените във времето?

    14:56 20.07.2024

  • 13 редник

    6 2 Отговор
    / ... на Илиндeн мoрeтo взeмa нaй-мнoгo жeртви кaтo курбaн зa cвeтия прoрoк Илия. /

    И защо са му човешки жертви на пророка?...

    Коментиран от #25

    07:04 20.07.2025

  • 14 Гост666

    4 5 Отговор
    Поредната фантастика и измислен светия . Голям смях пада като чете човек за друг ччовекразните фантастични неща който науж е направил.

    07:18 20.07.2025

  • 15 Наблю Дател

    2 7 Отговор
    Днес се слуша чалга, карат се БМВта и се ходи на кръчма, като всеки ден!
    Може да се спи до късно ако сме препили предната вечер и не сме на работа.
    Може и да отидем на язовир, море, река или да се изкъпем в басейна.
    Ден, като ден!

    07:28 20.07.2025

  • 16 Факт

    3 2 Отговор
    Да са живи и здрави!

    07:42 20.07.2025

  • 17 Мъдрец - Молар

    1 6 Отговор
    Поредния измислен светнат .

    07:45 20.07.2025

  • 18 Мъдрия

    1 9 Отговор
    Най после разбрах ,че религията е измама бог и светци няма алелуя за атейзма .

    07:46 20.07.2025

  • 19 фен

    5 0 Отговор
    -А ти, като толкова много знаеш, кажи защо при буря има светкавици и гърми?- Гърми, защото се образува атмосферно електричество!- Не е така. Баба каза, че тогава Св. Илия кара по небето каруца с празни бъчви...Честито на всички именници и Бог да ви пази.

    09:48 20.07.2025

  • 20 Идън

    7 0 Отговор
    За истинските християни курбаните с клането на животни е липса на духовност. Християнската жертва е безкръвна и се изразява в любов към Бога и благодарност.

    Коментиран от #21

    10:03 20.07.2025

  • 21 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Идън":

    Нали треа да апнеме и пийнеме за празника.

    Коментиран от #23

    10:26 20.07.2025

  • 22 Бай Ху (By Who)

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само да попитам":

    Ами написали са ви го хората господине, старите рибари казват на летовниците да не флизат в морето и на 20 юли и на 2 август. За секи случай.

    10:29 20.07.2025

  • 23 Идън

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    Салатка- кюфтета от тиквички и сладоледче...В тази жега да се намааш с месо...

    10:38 20.07.2025

  • 24 Име

    1 0 Отговор
    Живи и здрави да са всички именници. Живи и здрави да са и всички християни. Амин.

    20:45 21.07.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Честит празник !

    06:18 20.07.2026