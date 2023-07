Кралски експерт с разкрития за Кейт Мидълтън

Експертът по кралски въпроси Валентин Лоу заяви в неотдавнашно интервю, че 41-годишната кралска особа е "по-твърда", отколкото изглежда.

"Интересното е, че зад кулисите тя е много по-стабилна, много по-твърда, отколкото ѝ приписваме", каза той.

"Тя е тази приятна жена, облича се добре, усмихва се добре, приема някакви доста безспорни благотворителни организации",обяснява експертът.

Meghan Markle receives another warning: ‘Kate Middleton is tougher than people think’ https://t.co/AAawDFhOcN pic.twitter.com/shaZnbGMPr

Лоу каза, че един от примерите за силата на принцесата на Уелс се е появил след бомбастичното интервю на принц Хари и Меган Маркъл с Опра Уинфри, излъчено през март 2021 г., припомня vesti.bg.

В откровеното интервю актрисата на "Костюмари", която също е на 41 години, сподели, че е таила мисли за самоубийство по време на краткия си престой като работеща кралска особа.

38-годишният херцог на Съсекс също така намекна, че монархията е започнала да ревнува Маркъл, след като е видяла колко популярна е тя по време на първата обиколка на двойката в Австралия.

Херцогинята на Съсекс също така твърди, че Мидълтън е била тази, която я е накарала да плаче за роклите на шаферките за сватбата ѝ с Хари през 2018 г. - а не обратното, както бе съобщено по-рано.

Kate Middleton is ‘tougher’ than people think, playing the ‘long game’: expert https://t.co/excbftMNFL pic.twitter.com/m8sluxRCbz