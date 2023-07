Стотици присъстваха на изпращането в Китай на първата панда, родена във Франция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първата панда, родена във Франция, се сбогува с зоологическа градина, в която е израснала, и се отправи към новия си дом в Китай във вторник, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Юен Мън пое към азиатската страна в стъклена клетка, застлана с бамбукови стръкове, допълва БТА.

Мъжкият екземпляр, който тежи около 120 килограма, надничаше от клетката, докато служителите на зоопарка "Бовал" в Сен-Енян, южно от Париж, се сбогуваха емоционално с него. Името на пандата означава "сбъдване на желание" или "осъществяване на мечта".

Тълпа от хора махаше за довиждане, докато ремаркето с клетката напусна зоопарка, а отстрани беше изписано "На добър път, Юен Мън".

🐼 Yuan Meng, the first panda born in France, is moving to a center in Chengdu, China pic.twitter.com/4zvFt92mtC

Той е роден през 2017 г., като родителите му пристигнат във Франиця на базата на 10-годишен договор за заем с Китай.

Първоначално планираното заминаване на Юен Мън беше отложено заради пандемията от COVID-19, припомня Асошиейтед прес.

Въпреки че отпътуването е подготвяно от доста време, директорът на зоопарка "Бовал" Родолф Делор определи денят като "сърцераздирателен".

What affection do French people have for #YuanMeng, the first giant panda born in France? How was his life in France before returning to China? Take a look of the photos https://t.co/ie0FLFKgcO @zoobeauval pic.twitter.com/hGFP3PW4Q8