Сценаристът на „Усещане за жена” и „Полет над кукувиче гнездо” почина на 90 години

Един от най-тачените сценаристи на Холивуд - Бо Голдман, двукратен носител на „Оскар“ за „Полет над кукувиче гнездо“ (1975) и „Мелвин и Хауърд“ (1980) e починал във вторник в дома си в Калифорния на 90 години, съобщиха световните осведомителни агенции, предава БТА.

Кариерата на Голдман тръгва нагоре, когато режисьорът Милош Форман прочита първия му сценарий и го кани да адаптира за филм романа на Кен Киси „Полет над кукувиче гнездо“. Голдман работи по романа съвместно с Лорънс Хобън и двамата поделят „Оскар“ за най-добър адаптиран сценарий. Филмът е обявен и за най-добър филм, а награди „Оскар“ получават Форман, главният актьор Джак Никълсън и Луиз Флечър, която играе злата медицинска сестра Рачид.

Bo Goldman Dead: Cuckoo’s Nest, Melvin and Howard Screenwriter Was 90 – The Hollywood Reporter https://t.co/tQ3pqpPWAO

През 1980 г. „Мелвин и Хауърд“ печели на Голдман втория му „Оскар“, този път за най-добър сценарий, написан директно за екрана.

По-късно Голдман работи с режисьора Мартин Брест по два други нашумели филма – „Усещане за жена“ (1992) и „Да срещнеш Джо Блек“ (1998).

Роден в Ню Йорк, Голдман учи в частното училище „Филипс Ексетър Академи“ и в Принстън, където през 1953 г. получава бакалавърска степен. Докато пише за вестника на колежа като Боб Голдман, машинописец случайно изпуска второто „б“ в името му. Грешката толкова се харесва на Голдман, че по-късно той законно променя името си на Бо. След колежа той служи три години в армията, а след това става асистент на композитора Джул Стайн. Пише също така скечове за телевизионни програми на живо.

Bo Goldman, Oscar-Winning Writer of 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' Script, Dies at 90 https://t.co/gPiuP0DdWO