Европейската сонда "Евклид" изпрати първи изображения на далечни галактики и звезди (СНИМКИ)

Първите изображения, изпратени от сондата "Евклид", показват галактики и звезди на милиони километри от Земята, съобщи ДПА.

Сондата беше изстреляна с ракета "Фалкон 9" на компанията "СпейсЕкс" от космическата площадка Кейп Канаверал във Флорида на 1 юли т.г. Дестинацията на "Евклид" беше точката на Лагранж. Целта на мисията е изследването на тъмната енергия и тъмната материя - двете най-големи загадки на вселената, предава БТА.



Европейската космическа агенция нарече мисията крайъгълен камък в изучаването на вселената. Спирални и елиптични галактики, близки и далечни звезди, клъстери и още много космически обекти могат да бъдат видени на снимките, направени от "Евклид".

🥁 They're here... the first test images from the #DarkUniverse 🕵️ detective give us a tantalising glimpse of what is yet to come from a fully calibrated mission later this autumn 🤩



Explore the #ESAEuclid images here 👉 https://t.co/InMugFwnv6 and below 👇 pic.twitter.com/ZocGqwk4ta