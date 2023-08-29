Кой има имен ден днес, 29 август 2025 г. Честито!

Секновение е велик празник в българския православен календар, честван на 29 август. На него отбелязваме мъченическата смърт с обезглавяването на свети Йоан Кръстител.
В различните региони на България празникът е познат и с имената Секновене, Обсичане, Иван Обсечен, Свети Иван с отсечената глава, Иван Коприван, Църн свети Йован. На този ден Българската православна църква почита паметта на св. Йоан Предтеча (Кръстител), наказан с отсичане на главата от юдейския тетрарх Ирод Антипа. Ирод се оженил за жената на живия си брат Филип – Иродиада. Това било пряко нарушение на Седмата заповед на Мойсей. Срещу този богохулен брак се обявил открито свети Йоан Предтеча. Цар Ирод Антипа го хвърлил в тъмница.
В същото време юдейският народ гледал на Предтеча като на велик пророк. В деня, когато Ирод празнува рождения си ден, дъщерята на Иродиада – Саломе, изпълнила пред него чуден танц. Царят обещал да даде каквото пожелае. Тя се допитала до майка си, която я накарала да поиска отрязаната глава на свети Йоан Предтеча на тепсия. И Ирод обезглавил Кръстителя на Христос. Учениците му погребали само неговото обезглавено тяло.
Според народните представи този ден отбелязва края на лятото – на него денят и нощта стават равни по времетраене („осичат се“) и след него започва да застудява. Водата в изворите и реките също застудява и става неподходяща за къпане. На този ден змиите и гущерите се прибират да зимуват в пещерата на змийския цар, намираща се накрай света. Освен влечугите, на този ден змейовете, самодивите, самовилите, русалките и др. също се прибират в своите зимовища накрай света.
Вярва се, че след Секновение по земята няма нито вредоносни влечуги, нито змейове и самодиви. В народните вярвания този ден се смята за един от най-лошите. Актът на отсичането на главата на светеца и пролятата кръв обуславят съществуването на различни забрани през този ден, чието спазване се следи строго. Не се работи никаква работа против порязване и рани. Забраняват се и яденето на червени плодове и зеленчуци, както и пиенето на червено вино. Следи се на какъв ден от седмицата се пада празникът и този ден се почита през цялата година – спазват се забрани, не се подхваща нова работа (особено ако е понеделник) и т. н. В района на Велес този празник се нарича Църн свети Йован и на него, както и през дните от седмицата, съответстващи на деня, в който се е паднал празникът, не се кроят и шият никакви дрехи, защото, който ги облече, ще бъде сполетян от нещастия.
Имен ден празнуват: Анастас, Анастасия.
Днешният ден - 29 август, когато се отбелязва обезглавяването на свети Йоан Кръстител - НЕ Е ПРАЗНИК!
Това е СКРЪБЕН ДЕН - подобен на Разпети Петък!
Този ден е строг пост!
По молитвите на Свети Йоан Кръстител - Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! АМИН!
До коментар #6 от "Нямам думи !":Не в България, а за този сайт - Факти.бг
За православните християни не е празник, а е скръбен и тъжен ден!
До коментар #6 от "Нямам думи !":Ами не е празник...отбелязва се отсичането главата на Свети Йоан.
Храната днес е постна, даже строг пост-не се допуска дори олио.Как празник без трапеза?...
До коментар #9 от "Гост666":Си един Девил с тези шестици Толкова си неграмотен че не знаеш То тогава попове е немало Това е кръстника на Христос в река Йордан А пфициално християнството се признава 313г от КонстантинВелики И много след това идват поповете
