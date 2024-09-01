Новини
Кой има имен ден днес, 1 септември 2025 г. Честито!

1 Септември, 2024 05:30, обновена 1 Септември, 2025 06:11 24 335 5

Кой има имен ден днес, 1 септември 2025 г. Честито!

  • свети симеон стълпник-
  • света марта-
  • църква-
  • почит-
  • имен ден

Православната църква отбелязва Симеоновден

Кой има имен ден днес, 1 септември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 1 септември Православната църква отбелязва Симеоновден. В християнския календар се чества паметта на св. Симеон Стълпник и неговата майка Св. Марта. Симеоновден се счита за земеделската нова година, когато започват есенната оран и сеитба и събирането на орехи.

Народните обичаи повеляват сутринта на 1 септември жените да замесят пшеничено тесто и да направят питки, с които захранват ритуално воловете и биволите, с които ще се оре. Приготвят се и малки кравайчета, които се нанизват на рогата им.

Орачите и сеячите са облечени празнично, а жените обикалят около тях и ръсят жар, за да е спорна работата. След изораването на първата бразда обредната пита се разчупва на четири части едното парче се хвърля на изток, второто се дава на воловете, третото се заравя в нивата, а четвъртото се изяжда от стопанина.

Народната традиция изисква на Симеоновден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не "излезе берекетът от дома". Не се готви, не се пере и простира. Гледа се кой ще дойде в къщата - ако е добър, реколтата ще е плодовита. По същия начин и орачът, отивайки към нивата, смята, че ако срещне човек с "пълно", житото ще роди много зърно.

Имен ден празнуват Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Моника, Марта.


