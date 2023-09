Огромен пробив: НАСА успешно генерира кислород на Марс

Марсоходът на НАСА Perseverance направи немислимото. Или поне едно малко устройство на марсохода е направило това. Устройството, известно само като MOXIE, е успяло да докаже, че можем да генерираме кислород на Марс, използвайки атмосферата на планетата, концентрирана върху CO2, предаде BGR.

Тази технология е огромна придобивка и успехът на тази история може да помогне да се проправи път за бъдещо генериране на кислород на Червената планета - нещо, което би направило дългосрочното изследване на планетата много по-възможно.

Какъв би бил животът на Марс?

MOXIE, който всъщност е известен като Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, е показал, че може да генерира кислород на Марс 16 пъти подред, твърди докладът. Освен това НАСА твърди, че през последните две години, докато е била провеждана тази мисия, малкото устройство е генерирало достатъчно кислород, за да може едно малко куче да диша в продължение на 10 часа.

✅ It’s mission accomplished for my MOXIE instrument!



I brought this device to test making oxygen from Mars’ CO2 atmosphere, and it worked great. This tech could pave the way for future explorers to make their own rocket fuel and breathable air. 🚀



More: https://t.co/BR2GqQtWDs pic.twitter.com/okFg8YyUvy