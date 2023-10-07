Новини
Любопитно »
На 53 г. почина звезда от филмите на Тарантино

7 Октомври, 2023 09:14 1 548 3

На 53 г. почина звезда от филмите на Тарантино

  • актьор-
  • рак-
  • почина-
  • джанго без окови-
  • куентин тарантино-
  • кийт джеферсън

Кийт Джеферсън участва в "Джанго без окови", "Омразната осморка", "Имало едно време в Холивуд"

На 53 г. почина звезда от филмите на Тарантино - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Кийт Джеферсън почина на 53 години, съобщи ЮПИ. Джеферсън често работеше с режисьора Куентин Тарантино и с актьора Джейми Фокс.

Най-известните филми с негово участие са "Джанго без окови", "Омразната осморка", "Имало едно време в Холивуд". Кийт Джеферсън е бил болен от рак, пише БТА.

Актьорът Джейми Фокс изрази скръбта си с пост и обща снимка в Instagram.

"Ще ни липсваш. Ще е нужно много време, за да се справим с това. Сбогом, приятелю. Обичам те", се казва в съобщението на Фокс.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор
    Поклон

    09:22 07.10.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 наблюдателен

    1 2 Отговор
    Прилича на джеNDERаст.

    10:22 07.10.2023