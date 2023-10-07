На 53 г. почина звезда от филмите на Тарантино

Актьорът Кийт Джеферсън почина на 53 години, съобщи ЮПИ. Джеферсън често работеше с режисьора Куентин Тарантино и с актьора Джейми Фокс.
Най-известните филми с негово участие са "Джанго без окови", "Омразната осморка", "Имало едно време в Холивуд". Кийт Джеферсън е бил болен от рак, пише БТА.
Актьорът Джейми Фокс изрази скръбта си с пост и обща снимка в Instagram.
"Ще ни липсваш. Ще е нужно много време, за да се справим с това. Сбогом, приятелю. Обичам те", се казва в съобщението на Фокс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
09:22 07.10.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 наблюдателен
10:22 07.10.2023