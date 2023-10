Бившият крал на Испания спечели дело срещу своя бивша любовница

Бившият испански крал Хуан-Карлос спечели съдебната битка срещу жена, с която имаше връзка, съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

Бившата интимна партньорка на някогашния монарх Корина цу Зайн-Витгенщайн-Зайн подаде жалба за тормоз с искане за обезщетение за над 150 млн. евро. Британският съд обаче се обяви за некомпетентен да вземе решение по делото.

В своето решение съдията от Висшия съд Роуина Колинс Райс заключава, че "Висшият съд на Великобритания не разполага с необходимата компетентност по тази процедура". Магистратът подчертава, че жалбата не съдържа достатъчно доказателства, че фактите, описани от жалбоподателката, са се случили във Великобритания.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn alleges former Spanish King Juan Carlos orchestrated threats and surveillance against her from 2012. https://t.co/RD4rjUjaH8