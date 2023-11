Погребението на звездата от "Приятели" Матю Пери събра колегите му от сериала в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Актьорът Матю Пери, който почина миналата събота на 54-годишна възраст, е погребан в петък в гробище в Лос Анджелис с церемония, на която са присъствали роднини на холивудската звезда, както и колегите му от хитовия телевизионен сериал от 90-те години "Приятели", предаде Ройтерс, като цитира американски медии.

Опечалените се събрали на гробището "Форест Лоун" в Холивуд, на по-малко от километър от студиото на "Уорнър брадърс", в което е снимана продукцията. Много холивудски звезди, сред които Майкъл Джексън, Люсил Бол и Елизабет Тейлър са положени в това гробище.

Пери, който играеше Чандлър Бинг в "Приятели" от 1994 до 2004 г., беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис в събота вечер.

Петимата актьори, участвали заедно с Пери в сериала, отдадоха почит със съвместно изявление в началото на седмицата, в което заявиха, че са "напълно опустошени от загубата".

