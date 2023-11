Коледната елха в Ню Йорк грейна с 50 000 светлини (ВИДЕО+СНИМКИ)

Емблематичната коледна елха пред центъра „Рокфелер“ бе осветена от над 50 000 разноцветни лампички в сряда вечерта, под погледите на стотици зрители, събрали се за празничната традиция в Ню Йорк, съобщава АП, цитирана от БТА.

Огромното дърво - 12-тонен, 80-метров норвежки смърч от щата Ню Йорк - беше украсено с около 8 км LED светлини и увенчано с 450-килограмова звезда, покрита с 3 милиона блестящи кристали.

На церемонията по откриването в Манхатън се изявиха Шер, Бари Манилоу, Кели Кларксън и др.

Започнала през 30-те години на миналия век, традицията на коледната елха привлича хиляди посетители в града всяка година по време на празничния сезон.

Дървото ще свети от 5 ч. сутринта до полунощ всеки ден до 13 януари. В деня на Коледа елхата ще свети 24 часа.

Spectacular moment Rockefeller Christmas tree glistens in New York City as lighting is attended by thousands - after pro-Palestinian mob brandishing a swastika tried to wreck the ceremony https://t.co/JhrkrMG5Ux pic.twitter.com/tb4oi680F5

Полицията беше предупредила за възможността протестиращи да прекъснат събитието, тъй като неотдавнашните събирания в Ню Йорк привлякоха активисти, които се опитват да насочат вниманието към войната между Израел и Хамас.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показаха много протестиращи с палестински знамена, струпани пред сградата на „Нюз корп“ недалеч от мястото на елхата.

В сградата се помещават Фокс нюз, „Уолстрийт джърнъл“ и „Ню Йорк пост“. Кадри от мястото на събитието показаха няколко протестиращи, които влязоха в сблъсък с полицията пред сградата на медийната компания, но запалването на елхата не беше прекъснато.

The massive and iconic Rockefeller Center Christmas tree has been lit, officially ringing in the Christmas spirit from New York and around the world. https://t.co/YSUMfoX32S pic.twitter.com/PZdlrbosRC