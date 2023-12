Убиха бивша руска манекенка и дъщеря ѝ в Бодрум

Телата на бившата руска манекенка 42-годишната Ирина Двизова и нейната дъщеря Даяна, бяха намерени край път в турския град Бодрум, написа израелската медия нюзру.

Роднини на жената и тийнейджърката дълго време не са могли да се свържат с тях. Заради това близките са отишли в дома им. При пристигането си роднините на Двизова и дъщеря ѝ открили кръв.

Те се обадили в полицията. Служителите на реда пристигнали в жилището, прегледали записите от камерите за видеонаблюдение, проследили пътя на последната заснета кола и намерили телата на момичето и жената.

Според властите в Бодрум става дума за двойно убийство, извършено с огнестрелно оръжие.

Основният заподозрян за престъплението е бившият мъж на Двизова – литовският гражданин Андрей Куслевич (на 45 години). Двамата са имали спор за попечителството над петгодишния им син.

Преди няколко години Двизова слезе от модния подиум и започна бизнес с недвижими имоти", добави изданието, цитирано от novini.bg.

На видеа, споделени в социалните мрежи, се вижда как полицаи изваждат труповете на 42-годишната Ирина Двизова и 15-годишната ѝ дъщеря Даяна.

