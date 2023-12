Режисьорката на "Барби" се омъжи за дългогодишния си партньор

Режисьорката на хитовия филм "Барби" Грета Гъруиг и колегата ѝ режисьор Ноа Баумбах се ожениха след почти 12-годишна връзка.

Двамата си казаха "Да" в кметството на Ню Йорк, съобщава "Page Six". След края на официалната част 40-годишната Грета и 54-годишният Ноа са отпразнували специалния повод, като са посетили концерта на Били Джоел в "Медисън Скуеър Гардън". Зад кулисите на музикалното шоу Гъруиг била чута да казва на хората, че току-що са се оженили.

