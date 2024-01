Кание Уест обвинявал съпругата си Бианка Ченсори, че още не е бременна след година брак

Американските светски медии твърдят, че Кание Уест обвинява новата си съпруга Бианка Ченсори, че не е бременна, въпреки че са заедно от една година.

Двойката се ожени през 2022 г., малко след като рапърът се разведе с бившата си съпруга Ким Кардашиян, с която имат четири деца, Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Сега се твърди, че Кание иска да създаде ново семейство с Бианка, но отказва да поеме отговорност за това, че все още не очакват дете, въпреки че се твърди, че стои „буден до изгрев слънце“ с приятелите си, пише Mirror.

Източници разкриха, че Кание има желание да излъчва вид на "мъжествен мъж, който прави бебета“," но запознати признаха, че това е "далеч от истината". Говорейки с National Enquirer, те споделиха, че Кание е "буден до изгрев слънце, заобиколен от всичките си приятели", оставяйки Бианка да си "ляга сама."

Миналия месец рапърът намекна, че иска повече деца, докато изпълняваше нова песен на парти в Лас Вегас. В кадрите, получени от Page Six, той рапира: “Вече знаете, че съм импулсивен и още едно бебе е моята крайна цел.”

Още през 2019 г., по време на разговор с Джеймс Кордън в The Late Late Show With James Corden, Кание повтори желанията си, споделяйки, че иска още няколко деца. “Искам седем деца” каза той на водещия Джеймс Кордън по това време. “Най-голямото богатство, което можете да имате, е възможно най-много деца.”

Според Кание, той смята себе си повече за мъж, който предпочита да си стои у дома. Той каза на Джеймс, че предпочита „да бъда у дома със семейството си през нощта, колкото е възможно повече“.

Когато Бианка и Кание бяха на почивка в Италия миналия септември, един от тоалетите на Бианка подхрани слуховете за бременност. Тя носеше прозрачно "голо" боди. То беше без презрамки и макар да включваше дълги голи чорапи, все пак създаваше илюзията, че е гола. Елементи от тоалета ѝ провокираха слуховете, че крие коремче, но бременност така и не бе потвърдена.

