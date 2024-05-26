Туризмът може да се окаже опасен за най-добрия остров в Европа

Тръмп: Време е да спрем да сваляме правителства по света и да прогоним фашистите на Байдън

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп обеща, говорейки на Либертарианската национална конвенция в столицата Вашингтон, че ако бъде преизбран, сред осн ...